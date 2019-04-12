Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95977
ALTIN
239.377
DOLAR
5.7357
STERLİN
7.5404
EURO
6.4910
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan'ın süreci barış içinde atlatması en önemli temennim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan'ın süreci barış...
Bakan Akar Fransız mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar Fransız mevkidaşı ile...
YSK Büyükçekmece'deki itiraza ilişkin görüşmeyi erteledi
YSK Büyükçekmece'deki itiraza ilişkin görüşmeyi...
Haliç'de 'Vatan Dalışı'
Haliç'de 'Vatan Dalışı'
PFDK'den Süper Lig'den 6 kulübe ceza
PFDK'den Süper Lig'den 6 kulübe...

Kilis'te PKK'nın 1 milyon 500 bin uyuşturucu hapı ele geçirildi

Kilis'te, Suriye sınırında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PYD/PKK'ya ait olduğu belirlenen 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis'te PKK'nın 1 milyon 500 bin uyuşturucu hapı ele geçirildi

Kilis'te, Suriye sınırında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PYD/PKK'ya ait olduğu belirlenen 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Editör
Editör
12 Nisan 2019 Cuma 22:58
Kilis'te PKK'nın 1 milyon 500 bin uyuşturucu hapı ele geçirildi
Kilis

Kilis'te, Suriye sınırında düzenlenen operasyonda, terör örgütüne ait olduğu belirlenen 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PYD/PKK üyelerinin, Suriye'den yurda uyuşturucu sevk ettiği istihbaratı üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. 

Merkeze bağlı Çerçili köyü kırsalında hudut birlikleri ile düzenlenen operasyonda, Suriye sınırındaki mayınlı bölgede, 5 çuval içerisinde 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap bulundu.

Şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzman erbaşların sosyal tesis imkanları artırılıyor
Uzman erbaşların sosyal tesis imkanları artırılıyor
İstanbul Havalimanı 5 günde 637 bin yolcu ağırladı
İstanbul Havalimanı 5 günde 637 bin yolcu ağırladı
Okul çağındaki çocuklara 'Sağlık Karnesi' geliyor
Okul çağındaki çocuklara 'Sağlık Karnesi' geliyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim