Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı

Ankara

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğradı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerden piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılmak üzere Çubuk'a gitti.

Akkuzulu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından top arabasına alınan şehidin naaşı, köy mezarlığına götürüldü.

Bu sırada "Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK" sloganları atan bir grup Kılıçdaroğlu'na yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Yakın korumlarının yanı sıra özel harekat, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle korunan Kılıçdaroğlu, alandan alınarak, çevredeki bir eve götürüldü. Evin çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve köyün ileri gelenleri de ellerindeki megafonlarla gruptakileri sakinleştirmeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu'nun aracı, bulunduğu evin önüne getirildi. Burada toplanan bazı vatandaşlar taşlarla saldırdıkları aracın camlarını kırdı.

Bakan Akar Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ile Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta şehit için kılınan cenaze namazı sonrası uğradığı saldırının ardından getirildiği eve geldi.

Polis arabasının hoparlöründen evin çevresinde toplananlara seslenen Akar, vatandaşları sakin olmaya davet etti.

Şehit Yener Kırıkcı'ya Allah'tan rahmet dileyen Akar, şöyle konuştu:

"Çubuk, yiğit insanların olduğu, şanlı tarihi olan bir yer. Sizler gerçekten son derece bilgili, görgülü, yetişmiş insanlarsınız. Sizin şanlı bir tarihiniz var. Bugün burada bir evladımız şehit oldu. Onunla ilgili gerekli töreni yaptık, vazifemizi yaptık. Onun şehit olduğu yerde şu anda silahlı kuvvetlerimiz, onun silah arkadaşları o dağları, tepeleri oradaki teröristlere dar ediyorlar. Hiçbir şekilde Yener'in kanını yerde bırakmayacağız. Silahlı kuvvetler elinden gelen her şeyi yapıyor. Arkadaşlarım, Yener'in mekanı cennet olsun, Allah anasına, babasına, sizlere, silahlı kuvvetlere sabır versin. Şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz simdi sükunetle Yener'in evine gidiyoruz annesine, babasına taziyelerimizi bildirmek üzere. Burayı boşaltıyoruz. Çubuklu kardeşlerim mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz, şimdi sükunetle burayı boşaltıyoruz. Arkadaşlarım bize güvenin, bize inanın hep beraber burayı boşaltıyoruz ve Yener'in evine gidiyoruz."

Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve giren Akar, bir süre içeride kaldı. Kılıçdaroğlu daha sonra Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya eşliğinde evden çıktı.

Zırhlı araçla evden çıkarıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde güvenlik amacıyla tutulduğu evden yaklaşık bir saat sonra zırhlı araçla çıkarıldı.

Bu sırada, güvenlik güçleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Ankara Valisi Şahin: Tüm güvenlik tedbirleri alındı

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu ile ilgili tüm güvenlik tedbirleri alındı. Takviye kuvvetler yönlendirildi, bir güvenlik sorunu şu anda yok." dedi.

Şahin, Kılıçdaroğlu'nun sağlığıyla ilgili herhangi bir problem olmadığını söyledi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta katıldığı, şehit Yener Kırıkcı'nın cenaze namazı sonrasında uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, olayın terör bağlantısı ya da provokatif bir eylem olup olmadığına ilişkin her yönüyle araştırıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı kabul edilemez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin, "Bir şehit cenazemizde böyle bir olayın kabul edilmesi elbette mümkün değildir. Geçmiş olsun." dedi.

Soylu, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, olayın takipçisi olduğunu, bütün güvenlik görevlileri ve birim amirlerinin olay yerinde olduğunu söyledi.

Olayın tüm yönleriyle araştırıldığını vurgulayan Bakan Soylu, "Şehit cenazemizde böyle bir olayın kabul edilmesi elbette mümkün değildir. Geçmiş olsun. Aynı zamanda sabır ve itidal tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, Kılıçdaroğlu'na saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesinde kılınan şehit cenazesi namazı sonrasında uğradığı saldırıyı kınadı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'daki temasları sırasında, gazetecilerin Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin soruları üzerine, siyasette farklı görüş ve tartışmalar olabileceğini fakat bunların hepsinin sözle ve fikirle yapılması gerektiğini söyledi.

Bu tür hadiselerin siyasetçilere ve kimseye karşı yapılmaması gerektiğini vurgulayan Şentop, "Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. En kısa zamanda bunu temenni ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkarılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Asla kabul edilemez

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesinde kılınan şehit cenazenin namazı sonrasında uğradığı saldırıyı kınadı.

Kurtulmuş, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Yüreğimizi yakan şehitlerimizin acısı hepimizin ortak hüznüdür. Millet olarak hem teröre karşı dik duruşumuzu hem de sağduyulu ve vakur tavrımızı her koşulda korumalıyız. Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı gerçekleştirilen müessif saldırı son derece üzüntü vericidir ve asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde saldırıya uğramasını kınadı.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit cenazesine katıldığı sırada saldırıya uğrayan Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve bu saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanın kucaklaşmaya çağırdığı bir dönemde bu saldırının yaşanması bütün milletimizi üzmüştür. Ayrışma ve kamplaşma ancak ülkemize zarar verir. Biz birlikte Türkiye'yiz, farklılıklarımızla bir arada yaşayarak güçlü olabiliriz. " ifadelerine yer verdi.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak: Derhal yargı önüne çıkarılmalılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin başkentinde, bir Mehmetçiğin cenaze törenine katılan tek siyasi parti lideri olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hain bir saldırıda bulunulduğunu belirtti.

Bu hain saldırının aynı zamanda şehit Yener Kırıkcı'ya ve ailesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu vurgulayan Öztrak, bu saldırı nedeniyle şehidin cenaze namazının bile dini vecibelere uygun kılınamadığını söyledi.

Olayın, sıradan bir protesto, bir provokasyon olmadığının altını çizen Öztrak, bunun son derece organize bir eylem olduğunu ifade etti.

Basit siyasi menfaatler için Türkiye'nin tüm demokratik birikiminin, birlik ve bütünlüğünün feda edilemeyeceğine vurgu yapan Öztrak, şunları kaydetti:

"Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdırlar. Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Bu sorular mutlaka cevaplandırılmalı, kamuoyu rahatlatılmalıdır. Şu ana kadar daha bir kişinin bile tutuklanmadığını haber alıyoruz. Oysa bu girişimin failleri bellidir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gereken işlemler yapılmalıdır. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı, daha önce sarfetmiş olduğu sözler de dikkate alınarak, derhal istifa etmelidir. Bu arada Milli Savunma Bakanına da bir sorumuz vardır, Genel Başkanımızı linç etmek isteyen, 'o evi yakın' diye bağıran hainlere dönüp de 'mesajlarınızı verdiniz' demek ne anlama gelmektedir? Bu organize güruh ne mesajı vermiştir? Bu nasıl cümledir? Bu kendini bilmezlerin vermek istediği mesaj bellidir. Kimlerin değirmenine su taşıdıkları da bellidir. Bugün ve bu saatten sonra artık sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermelidirler. Herkes müsterih olsun. Bizler ve aziz milletimiz soğuk kanlılıkla oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz. Bizler, Kuvayı Milliye'nin devamı olan CHP'yiz."

Kuzey Ankara Kapısı'nda partililer karşıladı

Öte yandan, Çubuk'tan zırhlı araçla ayrılan Kılıçdaroğlu, Saray mevkisinde, Kuzey Ankara Kapısı'nın bulunduğu yerde bir grup partili tarafından karşılandı.

Zırhlı araçtan inen Kılıçdaroğlu, burada partililerle bir süre konuştuktan sonra kendi makam aracına bindi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu araç, Türk bayraklarıyla bekleyen partililerin sevgi gösterileri arasında Genel Merkez'e giriş yaptı.

Kılıçdaroğlu: Bana yapılan saldırı, Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmıştır

Kılıçdaroğlu, geldiği CHP Genel Merkezi'nde, Ankara'da bulunan MYK üyeleriyle görüştü.

Daha sonra parti önünde toplanan vatandaşlara, otobüs üzerinden hitap eden Kılıçdaroğlu, "Bana yapılan saldırı, Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bu ülkede görüşü, inancı, kimliği ne olursa olsun 82 milyonu kucaklayan bir genel başkan olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ayrıca hiç kimse unutmasın, hiç kimse... Ben kuruluşun, kurtuluşun partisi olan, CHP'nin Genel Başkanıyım. Hiç kimse unutmasın; Kuvayımilliyecilerin partisi, CHP'nin Genel Başkanıyım. Hiç kimse unutmasın; 82 milyonu kucaklayan bir partinin genel başkanıyım. Şavşat'tan Ardanuç'a giderken PKK terör örgütünün saldırısına uğramıştım. Aynı saldırının benzerini bugün yaşadım. Onlar sanıyorlar ki CHP'nin Genel Başkanı biz saldırınca geri adım atacak. Bir milim geri adım atmayacağım, bir milim. Bu ülkenin dirliğini ve bütünlüğünü savunuyoruz. Bu ülkenin çakıl taşını bir kişiye feda etmem, vermem. Eğer bu ülke için canını feda edecek birisi varsa onun adı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Şehitler bizim şehitlerimiz, bizim onurumuzdur."

Şehitleri sonsuzluğa uğurlarken herkesin yüreğinde bir acı duyduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu hepimiz çok iyi biliriz ama benim şehit cenazesine gitmemi istemiyorlar. Ne için istemiyorlar? 'Baskı kuracağız, tehdit edeceğiz, saldıracağız Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazelerine katılmasın.' Katılacağım, sonuna kadar katılacağım. O şehitler 82 milyonun şehididir."

"Törende yaşananlara en çok üzülenlerden biri şehidin ailesi oldu"

Törende yaşananlara en çok üzülenlerden birinin şehidin ailesinin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Şehit ailesinin üzüntüsü bizim de üzüntümüzdür. Saldıranların şehide de namaza da inanca da saygısı yoktur. Bunların hiçbirisi gerçek anlamda samimi Müslüman da değil. Şehidin cenazesine katıldık, namaz kıldırmadılar. Bu ülkenin vicdanı sormayacak mı, siz namazdan, şehitten ne istiyorsunuz? Saldıranlara söylemek isterim, asla unutmasınlar ben bir Mehmetçik babasıyım, onlar gibi değilim, onlar gibi olmadım. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Bu, bizim şiarımızdır. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Afrin'de şehitlerimiz var bizim. Biz, hiçbir zaman şehitler arasında bir ayrımcılık yapmadık.

Şehit şehittir, başımızın üstünde yeri vardır ve şehit 82 milyonun onurudur ve gururumuzdur. Biz, böyle biliriz, böyle anlarız, böyle düşünürüz ve böyle davranırız biz. Bizim hedefimiz, ilkemiz budur. Biz bu ülkeyi nasıl kurduk, nasıl inşa ettik? Bu ülkenin temellerinde, harcında on binlerce, yüz binlerce şehidimizin acısı, kanı, gözyaşı vardır. Siz, hangi yüzle bir şehit cenazesini kıldırmıyorsunuz? Dönüp hep beraber sormak zorudayız."

"Dışarıdan gelenlerin tezgahı"

"Ben saldırıya uğradım diye asla üzülmedim çünkü hakkı, hukuku ve adaleti savunanlar, tarihin her döneminde saldırıya uğramışlardır ama biz ne olursa olsun, feriştahları da gelse hakkı, hukuku ve adaleti sonuna kadar savunacağız." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Beni üzen şehide yapılan saygısızlıktır. Şehidin cenaze namazı bile doğru dürüst yerine getirilmedi, namazı kılınmadı. Beni üzen budur. Baba, anne, yakınlar, köylü acılı. O köyde oturanların hiçbirisinin kabahatı ve kusuru yoktur. Dışarıdan gelenlerin tezgahıdır bu ama bu tezgahlar bizi yıldıramaz ne yaparlarsa yapsınlar. Bir şeyi daha söylemek isterim, benim için darağaçları kurdular, benim için her türlü tehdidi yaptılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar, 82 milyon vatandaşıma söz veriyorum, bir canım var, bu ülkenin bekası, huzuru, kalkınması için, bu ülkede bütün çocukların mutlu olması için bir can gerekiyorsa, o canı vermeye hazırım. Hiçbir saldırı bizi yıldıramaz. Biz, bu ülkeyi büyütmek zorundayız. Bu saldırının sebebi ne biliyor musunuz? İlk kez CHP, bu ülkede barışın, huzurun egemen olması için mücadele etti, ilk kez çok farklı siyasi görüşü olan insanlar bir araya geldiler ülkenin birliği ve bütünlüğü için. Bundan rahatsızlık duyuyorlar, bu rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. 'Acaba biz saldırırsak, Kılıçdaroğlu bundan vazgeçer mi?' diye düşünüyorlar. Ne yaparsanız yapın, asla vazgeçmeyeceğiz."