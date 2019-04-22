'Kamuflaj ve şapkayla çıkarmak istediler, kabul etmedim'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makam odasında basın mensuplarının "geçmiş olsun" dileklerini kabul etti.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, dün yaşanan saldırının hoş olmadığını, bunun planlı bir hareket olduğunu söyledi.

Protestoların kabul edilebileceğini ancak saldırı olayının farklı bir şey olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını kaydetti.

Sığındığı evdeki insanların kendisine gayet nazik davrandığını, hatta çay demlediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, evdekilerin "Evimiz yakılır mı?" korkusu da yaşadığını aktardı.

Kılıçdaroğlu, daha önce de Artvin'de saldırıya uğradığını, İstanbul'da kendisine mermi atıldığını hatırlatarak, "Amacın, CHP'yi sokağa dökmek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Olayların ardından sığındığı eve gelen emniyet yetkililerinin, kendisini "kamuflaj ve şapka giyerek" bölgeden uzaklaştırmak istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Kabul etmedim, nasıl geldiysem öyle çıkacağım dedim." ifadelerini kullandı.

"Akar'a sormak lazım"

Kılıçdaroğlu, hayatında iki defa zırhlı araca bindiğini, bunlardan birinin Artvin'de, diğerinin ise Çubuk'ta gerçekleştiğini kaydetti.

Evde bulunduğu sırada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kalabalığı dağıtmak için yaptığı konuşmayı hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Akar'a sormak lazım o ifadelerini, o atmosferde mi söyledi, ne demek istedi?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, yaşanan olaydaki provokasyonlara dikkati çekerek, sağduyulu davranmak gerektiğini vurguladı.

HDP'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Öte yandan HDP'den yapılan yazılı açıklamada, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin, Kılıçdaroğlu'na dün uğradığı saldırı nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Buldan ve Temelli'ye ziyarette TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ile HDP Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü'nün de eşlik ettiği kaydedildi.

CHP il başkanlıkları saldırıyı kınadı

Şişhane Meydanı'nda bir araya gelen partililer adına konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının aynı zamanda şehit Yener Kırıkcı ve ailesine de yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, "Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Bu saldırının azmettiricileri bellidir. Adına gazete denen birtakım paçavralarda kimler CHP ve CHP'lileri hedef gösterdiyse birtakım operasyon kanallarında kimler Sayın Genel Başkanımıza idam tehdidinde bulunduysa CHP'lilerin şehit cenazelerine alınmaması için kim talimat verdiyse meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine, Gazi Mustafa Kemal'in 'iki büyük eserimden biri' dediği CHP'ye kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa bu saldırının altyapısını hazırlayanlar onlardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizler ve milletimiz soğukkanlılıkla oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz." diyen Kaftancıoğlu, "Genel Başkanımızı devletin yetkili kurumları korumuyor, koruyamıyorsa CHP koruyacak güçtedir. Bu saatten itibaren İstanbul'da, İstanbul örgütü halkımızla birlikte genel başkanını koruyacaktır." ifadelerini kullandı.

Saldırıyla ilgisi bulunanların yargı önüne çıkarılması gerektiğini dile getiren Kaftancıoğlu, sorumluluk makamında bulunan herkesin kullandığı dile özen göstermesi gerektiğini kaydetti.

"Sakın içinizden birilerine kin duymayın"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu tür saldırıların milletçe karşısında durulacağını anlatarak, "Kime yapılırsa yapılsın bu millet gelir, her birlikte karşı dururuz. Milletçe vakurluğa, sükunete ve Genel Başkanımızın gösterdiği kararlı ama o vatansever tavrına uyma zorunluğumuz var. Bizler bu sürecin aklı, hafızası olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu, partililere de seslenerek, "Sakın içinizden birilerine kin duymayın. Sağınızdaki solunuzdaki başka siyasi görüşlü insanlara kin duymayın. Bizim vatandaşımız , 82 milyon insan adam gibi adamdır. Planlı tasarımlı işlerin derhal açığa çıkmasını istiyoruz. Bunun takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin, "Ne Genel Başkanımız bir milim geri atar ne de CHP'ye oy vermiş 14 milyon seçmen bu saldırganlığa prim verir. Çünkü bu saldırının amacı Genel Başkanımızın şahsında Türkiye'de oluşmakta olan barış ve demokrasi ortamını bozmaktır." dedi.

"Sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermeliler"

Güvener, daha sonra 81 ilde CHP il başkanlarınca eş zamanlı yapılan açıklamayı okudu.

Saldırının azmettiricilerinin belli olduğunu, bu kişilerin saldırının alt yapısını hazırladıklarını ifade eden Güvener, siyasi rant bekleyenlerin bu saldırıda payı bulunduğunu söyledi.

Güvener, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Basit siyasi menfaatler için ülkemizin tüm demokratik birikimi, birlik ve bütünlüğü feda edilemez. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Milli Savunma Bakanı, Genel Başkanımızı linç etmek isteyen, 'O evi yakın' diye bağıran hainlere dönüp de 'Mesajlarınızı verdiniz' demek ne anlama gelmektedir? Bu saatten sonra artık sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermeliler."

"Bu şekilde bir davranışla asla bu demirler soğumaz"

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk de dün Kılıçdaroğlu ile beraber olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Dün devlet baba, çocuklarına eşit muameleyi bırakın orada sınıfta kalmıştır. Devletin Sayın Kılıçdaroğlu'na özür borcu vardır. Sayın Genel Başkan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Eğer gün demirleri soğutma günüyse bırakın bizi birbirimize. Biz bir günde bütün demirleri soğuturuz. Ama araya nifak tohumu sokarak, belirli bir pozisyona gelmiş insanları hedef göstererek bu şekilde bir davranışla asla bu demirler soğumaz."

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt da toplumdaki bütün kanaat önderlerinin her zamankinden daha fazla birleştirici, bir araya getirici dil kullanması gerektiğini kaydetti.

Açıklamaya, CHP'li bazı milletvekilleri, KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mevlüt Çakmak da destek verdi.

İzmir CHP İl Başkanlığı, saldırıyı protesto için Konak Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. Meydanda toplanan vatandaşlar "Genel başkana kalkan eller kırılsın" sloganı attı.

Meydanda kurulan platformda konuşan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan saldırının münferit olmadığını kaydederek, öfke, korku, karşıtlık ve kutuplaşma dilinin sonucunda meydana geldiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Kılıçdaroğlu'na daha önce de saldırılar yapıldığını belirterek, "PKK'lılar saldırır, yobazlar saldırır. Çünkü bu memlekette kardeşlik, demokrasi, Mustafa Kemal, barış, emek mücadele etmeyi gerektirir ve her seferinde bedel ödetir." dedi.

Bedel ödemekten korkmadıklarını kaydeden Soyer, "Bilmedikleri bir şey var, biz tohumuz, bir gider bin geliriz. Biz o bedeli ödemeye sonuna kadar razıyız. Çünkü biliyoruz ki önümüzü aydınlık. Oraya hep beraber yürüyeceğiz." diye konuştu.

CHP İl Başkanı Deniz Yücel konuşmasında, saldırının aynı zamanda şehit Yener Kırıkcı ve onun ailesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Organize ve örgütlü bir eylem gerçekleştirildiğini ifade eden Yücel, saldırının ülkenin demokrasisine, birlik ve beraberliğine, iç huzuruna karşı yapıldığını söyledi.

CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Tacettin Bayır, Özcan Purçu ve Kani Beko da konuşma yaparak saldırıyı kınadı.

Yurt genelinde de CHP il başkanlıkları üyeleri ile İY Parti üyeleri bir araya gelerek yaşanan saldırıyı protesto etti.