Kadir Gecesi yurt genelinde idrak ediliyor

İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi vesilesi ile vatandaşlar camilere akın etti.

Adıyaman

Adıyaman'da vatandaşlar, iftarın ardından Ulu Cami'ye akın ederek ibadetlerini gerçekleştirdi.

Programın ardından şerbet, çiğ köfte ve tatlı ikramında bulunuldu.

Ağrı

Ağrı'da çok sayıda vatandaş, Kadir Gecesi ve ziyarete açılan Sakal-ı Şerif dolayısıyla Merkez Camisi ile Meydan Camisi başta olmak üzere kentteki camilere akın etti.

Teravih namazını kılmak için camilere akın eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup teravih namazı kıldıktan sonra İslam alemi için dua etti.

İl Müftülüğü organizasyonunda, Merkez Camisi'nde erkekler ve Meydan Camisi'nde kadınların ziyaretine açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen Ağrılılar uzun kuyruklar oluşturdu.

Cami avlusuna sığmayan vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi'nde sıra bekledikten sonra Sakal-ı Şerif'i görmenin mutluluğunu yaşadı.

Teravih namazı sonrası Kızılay Ağrı Şubesince vatandaşlara irmik helvası ikram edildi.

Balıkesir

Kadir Gecesi'nde Balıkesir'deki camiler doldu taştı.

Tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde düzenlenen özel programa katılan yüzlerce vatandaş, dua etti. Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, namaz öncesi Kadir Gecesi'nin ve Ramazan ayının önemini anlatan konuşma yaptı. Topcan, ayrıca ailenin önemine dikkati çekerek küskünlüklerin sona ermesi gerektiğini söyledi.

Zağnos Paşa ve kentteki diğer camilerde kılınan namazların ardından vatandaşlara çikolata ve şeker ikram edildi.

Batman

Batman'da, Belde Mahallesi'ndeki Şevket Başak Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi.

Camilerdeki kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, dua edip namaz kıldı.

İl Müftüsü Turgut Erhan, yaptığı konuşmada, bu gecede çok fazla dua edilmesi gerektiğini söyledi.

Bilecik

Bilecik'teki merkez Şerifpaşa Camisi başta olmak üzere vatandaşlar kandil programına yoğun ilgi gösterdi. İl Müftüsü Necati Akkuş'un da katıldığı programda ilahiler okundu, dualar edildi.

Kentteki Kayıboyu ve Şeyh Edebali camilerinde de kandil programlarına yoğun katılım gösterildi.

Öte yandan Bozüyük ilçesindeki Yenidoğan Camisi'nde de program düzenlendi.

Bursa

Bursa'da Tarihi Ulu Camii ve Emir Sultan Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi.

Camilerdeki kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar dua edip namaz kıldı. Vatandaşların doldurduğu camilere sığmayan kişiler, geceyi avluda idrak etti.

Cami çıkışlarında hayırseverler tarafından vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Çanakkale

Çanakkale kent merkezindeki Necippaşa, Seyit Onbaşı ve Şehitler camilerinde Kadir Gecesi programları yapıldı.

Camilerde dua eden vatandaşlar, ilahileri dinledi.

Eceabat ilçesinde de teravih namazını kılan vatandaşlara cami çıkışında lokum ve gül suyu ikram edildi.

Edirne

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camisi, Kadir Gecesi'nde vatandaşların akınına uğradı.

Balkanlar'ın ve Türkiye'nin birçok ilinden binlerce Müslüman, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Selimiye Camisi'ni doldurdu.

Mimar Sinan tarafından yapılan ve Osmanlı döneminin en önemli mimari yapılarından olan cami, başta Edirneliler olmak üzere, Batı Trakya, Balkanlar ve ülkenin birçok ilinden gelen Müslümanlardan yoğun ilgi gördü.

Kentin çeşitli yerlerinde orucunu açan vatandaşlar, başta Selimiye Camisi olmak üzere kentte bulunan camilere akın etti.

Batı Trakya, Balkanlar ve ülkenin birçok ilinden Selimiye'ye gelen Müslümanların sayısı yaklaşık 20 bini buldu.

Cemaat, cami görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetini, Mevlid-i Şerif'i okumasını ve birbirinden güzel ilahileri dinledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş tarafından verilen Kadir Gecesi konulu vaazın ardından yatsı ezanının okunmasıyla birlikte teravih namazı kılındı.

Tarihi cami içerisinde yer bulamayan binlerce kişi, iç avlu ve bahçede giysilerini yere sererek ibadetlerini yerine getirdi.

Elazığ

Elazığ'da vatandaşlar, İzzetpaşa Camisi'ni doldurarak Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kılıp dua etti. Camide yer bulamayanlar ise avluda namaz kıldı.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, gecenin önemi hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.

Eskişehir

Eskişehir'de vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla başta Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Yatsı ve teravih namazlarını kılan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahileri dinledi.

Yoğun ilgi nedeniyle birçok kişi cami avlularına serdikleri seccadelerin üstünde namaz kıldı.

Hatay

Kadir Gecesi, Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde, ibadet etmek isteyenler Habib-i Neccar Camisi'ni doldurdu.

Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar, avluya ve cami dışına açtıkları seccade ve hasırlar üzerinde namaz kılarak dualar etti.

Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazıyla başlayan program, teravih namazının kılınmasıyla devam etti.

Namazın ardından ellerini semaya açarak dua eden vatandaşlara tatlı ve lokum ikram edildi.

Kahramanmaraş

Kadir Gecesi dolayısıyla Kahramanmaraş'ta camiler dolup taştı.

Kahramanmaraş'ta, iftarın ardından camilere akın eden vatandaşlar, teravih namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Abdulhamithan Camisi'ne gelen vatandaşlar, içeride yer bulamayınca namazlarını cami avlusunda eda etti.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in Kadir Gecesi'nin önemine ilişkin vaaz verdiği camide okunan Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahileri dinleyen vatandaşlar, teravih namazını kıldı.

Kilis

Kilis'te vatandaşlar, tarihi mekanlardan Şeyh Muhammed Bedevi Türbesi'ndeki camiye giderek namaz kıldı, dua etti. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmak durumunda kaldı.

Namazın ardından vatandaşlara su, lokum ve şerbet ikram edildi.

Kocaeli

Kadir Gecesi dolayısıyla Kocaeli'deki vatandaşlar, teravih namazı için camilere akın etti.

Mimar Sinan tarafından İzmit ilçesinde 1571'te yapılan Fevziye Camisi'ni saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua etti.

Birçok vatandaş, camilerin dolması nedeniyle namazlarını avluda kıldı, çok sayıda kadın ve çocuk da camilere akın etti.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.

Kütahya

Kütahya'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Kentteki birçok camide program düzenlendi. Camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki Alipaşa Camisi'nde yer bulamayan bazı vatandaşlar cami avlusuna serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı.

Kütahya İl Müftülüğü, vatandaşların ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için kent merkezindeki bazı camilerin sabaha kadar açık tutulacağını duyurdu.

Malatya

Malatya'da camileri dolduran vatandaşlar, namaz ve dualarla Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde İl Müftülüğünce düzenlenen programda, cami imamları mevlit okudu. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın verdiği vaazı dinleyen cemaat, namaz kılıp dua etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş da camide vatandaşlarla Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Darende ilçesinde de Kadir Gecesi dolayısıyla Somuncu Baba Külliyesi'ne gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Teravih namazının ardından camideki Sakal-ı Şerif de ziyarete açıldı.

Vatandaşlar, hafızların okuduğu salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.

Mardin

Mardin'de Kadir Gecesi dolayısıyla tarihi Ulu Cami ve Şakir Nuhoğlu camilerinde programlar düzenlendi.

Kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, dua edip namaz kıldı.

Namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Sakarya

Sakarya'daki vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti.

Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine 1323'te Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşa edilen Orhan Gazi Camisi'ni, namaza saatler kala dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua etti.

Cami içine sığmayan vatandaşlar, namazlarını avluda kıldı. Çok sayıda kadın ve çocuk da camilere akın etti.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.

Siirt

Siirt'te Kadir Gecesi dolayısıyla Sancaklar Çarşı Camisi'nde teravih namazının ardından mevlit okundu.

Programda konuşan İl Müftüsü Ahmet Altıok, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin ibadetle ihya edilmesi gerektiğini söyledi.

Altıok, "Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek gecede, ümmeti Muhammed için tövbe ve istiğfarda bulunulmalı, Kur'an-ı Kerim okunmalı, hayırlı işler yapılmalıdır. Çünkü bu gece, ayeti kerimede de buyrulduğu gibi bin aydan hayırlı, yani 84 yıl kadar bir zaman diliminde kazanılacak hayırları kazanmaya vesile olan bir mübarek gecedir."

Mevlit sonrası Türk Kızılay Şubesince vatandaşlara tatlı ve lokum ikram edildi.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak kabul edilen Şanlıurfa'da, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki Hz. İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret edip, dua etti.

Daha sonra yerleşkede bulunan camilerde namaz kılan binlerce vatandaş, Kur'an-ı Kerim dinledi. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Adıyaman

Adıyaman'da vatandaşlar, iftarın ardından Ulu Cami'ye akın ederek ibadetlerini gerçekleştirdi.

Programın ardından şerbet, çiğ köfte ve tatlı ikramında bulunuldu.

Şırnak

Şırnak İl Müftülüğünce Kadir Gecesi dolayısıyla İsmet Paşa Mahallesi'nde yeni yapılan TOKİ Ulu Camisi'nde program düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, Türkçe, Kürtçe, ve Arapça mevlit okundu.

Camiyi dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Yalova

Kadir Gecesi dolayısıyla Yalova'da vatandaşlar camileri doldurdu.

Merkez Camii başta olmak üzere tüm camilerde "Bin aydan hayırlı" kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Yalova İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık, Merkez Camisi'nde Kadir Gecesi'nin önemini anlatan vaaz verdi. Camiyi dolduran her yaştan vatandaşlar, ellerini semaya açarak hep birlikte dua etti.

Yoğun ilgi nedeniyle birçok kişi cami bahçesine serdikleri seccadelerin üstünde namaz kıldı. Yatsı ve teravih namazlarını kılan vatandaşlara cami çıkışı ikramda bulunuldu.

Bartın

Bartın'da, Şadırvan Camisi'nde akşam namazından sonra program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip ve Aşağı camilerine sığmayan vatandaşlar, avluda yerlere serilen halılar üzerinde saf tuttu.

Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

Bartın Belediyesince Kent Müzesi önünde ney dinletisi etkinliği düzenlendi, burada da vatandaşlara şerbet ve tatlı ikram edildi.

Karabük

Kadir Gecesi dolayısıyla Karabük'teki vatandaşlar, teravih namazı için camilere akın etti.

Safranbolu ilçesindeki Merkez Camisi'ni saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua etti.

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un da geldiği camiye çok sayıda kadın ve çocuk da akın etti.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.

Düzce

Tek benzeri Pakistan'da bulunan ve Selçuklu mimarisiyle yapılan Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Merkez Camisi'nde, Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Çocuklarıyla camiyi dolduran vatandaşlar, namazın ardından düzenlenen programda sunulan ilahileri dinledi.