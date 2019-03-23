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İstanbul'un kuleleri ve köprüleri maviye büründü

İBB Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü'ne dikkati çekmek için Galata ve Beyazıt kuleleri ile köprüleri mavi renkle ışıklandırdı.

İstanbul'un kuleleri ve köprüleri maviye büründü

İBB Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü'ne dikkati çekmek için Galata ve Beyazıt kuleleri ile köprüleri mavi renkle ışıklandırdı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Mart 2019 Cumartesi 09:07
İstanbul'un kuleleri ve köprüleri maviye büründü

İstanbul'un simge eserlerinden Galata ve Beyazıt kuleleriyle, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri 22 Mart Dünya Su Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi renkle aydınlatıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un önemli eserleri bu kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 1993 yılında ilan edilen 22 Mart Dünya Su Günü'ne dikkati çekmek için mavi renge büründü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğünce, Galata ve Beyazıt kuleleri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yapılan mavi ışıklandırma İstanbullulara adeta görsel şölen yaşattı.

Kuleler ile köprülerdeki aydınlatmayı gören vatandaşlar ve turistler, bu anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti.

Mavi ışıklandırmalar gün doğana dek sürecek.

Anahtar Kelimeler:
Mavi İstanbul
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