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İstanbul'da turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon: 23 gözaltı

İstanbul'da Sultanahmet, Eminönü ve Taksim Meydanı gibi turistik bölgelerde, araçlarına binen yabancı turistleri dolandırdığı iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 25 taksiciden 23'ü yakalandı.

İstanbul'da turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon: 23 gözaltı

İstanbul'da Sultanahmet, Eminönü ve Taksim Meydanı gibi turistik bölgelerde, araçlarına binen yabancı turistleri dolandırdığı iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 25 taksiciden 23'ü yakalandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:55
İstanbul'da turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon: 23 gözaltı
İstanbul

İstanbul’da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 25 taksiciden 23'ü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Sultanahmet, Eminönü ve Taksim Meydanı gibi turistik bölgelerde, araçlarına binen yabancı turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 25 taksiciden 23'ü yakalandı. Ayrıca ifadesi alınan 38 taksi şoförünün de ruhsatlarının iptal edildiği öğrenildi.

Bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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