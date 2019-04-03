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İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor

AK Parti'nin itirazları üzerine İstanbul'daki 15 ilçede geçersiz oylar sayılırken, Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde ise tüm oyların sayımı yapılıyor.

İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor

AK Parti'nin itirazları üzerine İstanbul'daki 15 ilçede geçersiz oylar sayılırken, Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde ise tüm oyların sayımı yapılıyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Nisan 2019 Çarşamba 16:46
İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından itirazlar üzerine İstanbul'da 15 ilçede geçersiz oylar3 ilçede de tüm oylar yeniden sayılıyor

AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor. 

Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de tüm oylar yeniden sayılıyor.

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Yeniden Sayılıyor
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