İsrail'in AA ofisinin olduğu binayı vurmasına dünyadan tepkiler

Ankara

Dünya haber ajansları, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınayarak, gazetecilerin güvenliğinin sağlanmasının ifade özgürlüğünün ön koşulu olduğunu vurguladı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde AA'nın ofisinin de bulunduğu binaya yönelik saldırısının ardından haber ajanslarından ve haber ajansı birliklerinden kınama ve AA ile dayanışma mesajları yayımlandı.

İsrail'in, AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasına ilişkin ilk kınama Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN) Başkanı ve Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) Genel Sekreteri olan Michalis Psilos’dan geldi. Aynı zamanda Yunanistan resmi haber ajansı Atina Haber Ajansı/Makedonya Basın Ajansının (ANA/MPA) Başkanı ve Genel Müdürü olan Psilos, gönderdiği mesajda AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya desteklerini ileterek, "Anadolu Ajansı ofisine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Böyle saldırılara karşı basın özgürlüğünü savunmak kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Başkanı ve Azerbaycan'ın resmi haber ajansı AZERTAC'ın Genel Müdürü Aslan Aslanov ile Endonezya Bağımsız Gazeteciler Birliği (AJI) Başkanı Abdul Manan da AA ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

OANA Başkanı ve AZERTAC Genel Müdürü Aslanov, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı'ya gönderdiği "geçmiş olsun" mesajında, "Bu saldırıyı bağımsız medyaya ve insanların bilgi edinme hakkına yönelik kötü niyetli faaliyet olarak değerlendiriyoruz. Bu hadiseyi kınıyoruz ve medya temsilcilerine karşı bu tür adamları kabul edilemez buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AJI Başkanı Manan da Gazze'deki AA ofisinin de bulunduğu binaya yaptığı saldırıyı kınadıklarını ve İsrail’in yaptığının basın özgürlüğü ilkeleri ile örtüşmediğini belirterek, uluslararası organizasyonlara bu saldırıyı soruşturma çağrısı yaptı.

Avrupa Haber Ajansları Birliğinden (EANA) yapılan yazılı açıklamada, Birliğe üye Anadolu Ajansının Gazze'deki ofisinin de bulunduğu binanın İsrail'in hava saldırıları ile vurulması üzerine gazetecilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

Sahada görev yapan gazetecilerin sağlıklarına ve hayatlarına zarar gelmemesine özellikle dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "EANA, gazetecilerin güvenliğini ifade özgürlüğünün ön koşulu olarak görür." ifadesi yer aldı.

"AA, okuyucu için gerçeği arayan bir ajans"

Ürdün resmi haber ajansı PETRA, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasının kabul edilemez olduğunu ve AA'nın gerçeği arayan bir haber ajansı olduğunu belirtti.

PETRA Genel Müdürü Muhammed el-Umri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırısı ile gerçeği arayanları ve medya kurumlarını hedef almasını kabul etmediklerini söyledi.

"AA, okuyucu için gerçeği arayan bir ajans. Ona yönelik saldırı kabul edilemez." diyen Umri, İsrail'in aslında insanlığa yönelik saldırı düzenlediğini, uluslararası tüm sözleşmeleri tamamen reddederek ihlal ettiğini aktardı.

Öte yandan Ürdün Meclisi Filistin Komitesi Başkanı Yahya es-Suud de yayınladığı yazılı açıklamada, İsrail'in AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Suud, açıklamasında, "Siyonist düşmanlar, AA'nın Gazze'deki ofisini hedef alarak ajansın doğruları aktarmasını engellemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in tüm uluslararası sözleşmeler ve yasaları ihlal ettiğini belirten Suud, uluslararası medya kuruluşlarına AA'nın yanında durması çağrısında bulundu.

İhvan sözcüsü Fehmi: Bu Siyonistlerin özgür basının sesini kısma girişimidir

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

İhvan sözcüsü Talat Fehmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu, Siyonistlerin suçlarını ortaya koyan ve dünyaya duyuran özgür basının sesini kısma girişimidir." dedi.

İsrail askerlerini, "yaşam ve özgürlük düşmanı" olarak nitelendiren Fehmi, "AA'nın medyadaki profesyonel rolünü takdir ediyor ve selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak Ulusal Gazeteciler Sendikası İsrail'in AA ofisine saldırısını kınadı

Irak Ulusal Gazeteciler Sendikası, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Sendika Başkanı Yasir es-Salim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "AA'ya Gazze ofisine düzenlenen saldırı dolayısıyla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz. Sendika olarak dünyanın tüm ülkelerindeki gazetecilerin güvenliğini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletlere bu konuda tavrını ortaya koyması çağrısında bulunan Salim, saldırıyı kınayarak, "Bu saldırıya karşı sessiz kalınamaz." dedi.

"AA ofisine yönelik saldırı, ABD himayesinde gerçekleşti"

Lübnan Editörler Sendikası, İsrail'in dün akşam, Gazze'de Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binaya yönelik saldırısının ABD'nin koruması altında gerçekleştiğini belirtti.

Sendika Başkanı Joseph el-Kasifi AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA ofisinin bulunduğu binaya yönelik saldırıyı kınadı ve bunun, İsrail'in basına yönelik mükerrer saldırılarının bir devamı olduğunu ifade etti.

AA ofisinin bulunduğu binaya yönelik saldırının ABD'nin himayesinde gerçekleştiğini, bundan üzüntü duyduğunu dile getiren Kasifi, 1996'da Lübnan'ın güneyindeki Kana köyünde katliam yapan İsrail'in, saldırının kamuoyuna duyurulmaması için uluslararası medyaya baskı yaptığını hatırlattı.

Kasifi, "AA ofisine yönelik saldırı, İsrail'in, Filistin halkına savaş açtığı ve basın organlarının gerçekleri ortaya çıkarma görevine engel olduğunu gösteriyor." dedi.

"Anadolu Ajansı ile dayanışma içindeyiz"

Endonezya resmi haber ajansı Antara'nın Genel Direktörü Meidyatama Suryodiningrat, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Antara'nın haberine göre, Genel Direktör Suryodiningrat, profesyonel olarak haber verme fonksiyonunu yerine getiren AA ofisinin de olduğu binaya yapılan saldırıyı kınayarak, "Anadolu Ajansı ile güçlü bir şekilde dayanışma içinde içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de devam eden ve tırmanışa geçen şiddet olaylarından derin üzüntü duyduklarını aktaran Suryodiningrat, özellikle Müslümanların mübarek ramazan ayını karşıladığı bir dönemde tüm taraflara, devam eden saldırıları durdurmaları çağrısında bulundu.