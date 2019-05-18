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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla hedefler vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler, hava harekatıyla kullanılamaz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla hedefler vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler, hava harekatıyla kullanılamaz hale getirildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
18 Mayıs 2019 Cumartesi 16:52
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla hedefler vuruldu

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

T.C. Millî Savunma Bakanlığı@tcsavunma

Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi

Anahtar Kelimeler:
Irak
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