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Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Mayıs 2019 Perşembe 10:24
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Anahtar Kelimeler:
Irak
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