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İftar vermek için birbirleriyle yarışıyorlar

Ramazan ayında 4 yıldır tek sofra kurulan Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hasbek köyünde, gurbette yaşayan köylüler iftar masraflarını üstlenmek için sıraya giriyor.

İftar vermek için birbirleriyle yarışıyorlar

Ramazan ayında 4 yıldır tek sofra kurulan Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hasbek köyünde, gurbette yaşayan köylüler iftar masraflarını üstlenmek için sıraya giriyor.

Editör
Editör
21 Mayıs 2019 Salı 02:42
İftar vermek için birbirleriyle yarışıyorlar
Yozgat

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hasbek köyünde vatandaşlar 4 yıldır oruçlarını tek sofrada açıyor.

Toplu iftarın 4 yıldır devam ettiği 135 haneli köyde, her gün bir aile köy halkına iftar veriyor.

Aynı zamanda yemeklerin de hazırlandığı köy konağında kurulan iftar sofrasında buluşan köy halkı, birlik ve beraberliğini pekiştirip ramazan ayının coşkusunu birlikte yaşıyor.

Köy halkı, ramazan ayı boyunca cami hoparlöründen iftar yemeğine davet ediliyor.

Vatandaşlar akşama doğru köy konağında toplanıp sohbet ederek, iftar vaktini bekliyor.

İftar zamanı yaklaşınca köyün gençleri masalara yemekleri servis ediyor. Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan köylüler, çay içip akşam namazının ardından evlerine gidiyor.

İftarın masraflarını ise genellikle gurbette yaşayan köylüler üstleniyor. Köy sakinlerine iftar vermek için birbirleriyle yarışan hayırsever köylülerin pek çoğu şimdiden gelecek yıl için muhtardan gün talep ediyor.

Köy muhtarı Mesut Duru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında tüm köy halkının bir araya gelip tek sofrada iftar yaptığını söyledi.

Her gün bir ailenin bütün köy halkına iftar yemeği verdiğini, köyde kimsenin evinde ocağını yakmadığını belirten Duru, şunları kaydetti:

"Biz 4 yıldır her ramazan iftar yemeği veriyoruz. Bu yemekleri de Ankara'dan İstanbul'dan köylülerimiz 1-2 kişi bir olup masraflarını karşılıyor. Bayramlarda da bayram namazından sonra burada yine kahvaltı yapıp bayramlaşıyoruz, ayrılıyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir'den yemek vermek için gelenler var. Yemek vermek isteyenler çok fazla olduğu için ikişer, üçer kişinin birlikte vermesini düşündük. Bu sene iftar veremeyenler inşallah seneye verecek."

30 kişi sırada bekliyor

Ankara'dan gelip köylülerine iftar yemeği veren Hanife Güneri (50) de köylerinde 4 yıldır ramazan ayı boyunca toplu iftar programı yapıldığını belirtti.

Günlük 200-250 kişilik yemek verildiğini aktaran Güneri, şöyle konuştu:

"Köy halkının hepsi burada oluyor. Neşe içerisinde, manevi huzur içinde geçiyor. Köylümüz tek sofrada bulunuyor, manevi kaynaşma oluyor. Köydekilere kimse sıra bırakmıyor, gurbettekiler daha fazla ısrarcı oluyor. Yemek vermek isteyip veremeyen 30 kişi dışarıda kaldı, biz erken davrandık. İnşallah bunun devamı gelir. Biz gurbette olduğumuz için köylümüze kendimiz hizmet edelim istedik, yemekleri yengem, ablam ve ben yapıyoruz."

Sultan Güneri (50) ise muhtar Duru'ya teşekkür ederek, "Kanser hastasıydım kanseri yendim, 7 yıl sonra Allah bana burada hizmet etmeyi nasip etti. İnsanlara hizmet etmeyi seviyorum." dedi.

Köy halkından Servet Kahraman (86) da her gün köy konağında iftar yaptıklarını söyledi.

Kore Gazisi Şevki Kanak (89) ise iftara her gün geldiğini dile getirerek, "Çok iyi oluyor, komşularla iyi vakit geçiyor, yemeğimizi yiyip, namazımızı kılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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