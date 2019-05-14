Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
86283
ALTIN
253.727
DOLAR
6.0796
STERLİN
7.8624
EURO
6.8285
FETÖ şüphelisi 46 eski polis gözaltına alındı
FETÖ şüphelisi 46 eski polis...
Medipol Başakşehir'in zirve takibi sürüyor
Medipol Başakşehir'in zirve takibi sürüyor
Atmaca füzesi için geri sayım
Atmaca füzesi için geri sayım
Esnafın yüzünü Anneler Günü güldürecek
Esnafın yüzünü Anneler Günü güldürecek
İstanbul yenileme seçimi için süreç başladı
İstanbul yenileme seçimi için süreç...

İçişleri Bakanlığından 'silah ruhsatı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı yapılan açıklamada silah ruhsatlarıyla ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve çarpıtma bilgilere yer verildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığından 'silah ruhsatı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı yapılan açıklamada silah ruhsatlarıyla ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve çarpıtma bilgilere yer verildiği kaydedildi.

Editör
Editör
14 Mayıs 2019 Salı 00:04
İçişleri Bakanlığından 'silah ruhsatı' açıklaması
Ankara

İçişleri Bakanlığından, bazı basın kuruluşlarında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in silah ruhsatlarıyla ilgili soru önergesine verdiği cevaba istinaden, 2018 yılında 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlediğine dair haberin gerçeği yansıtmadığı, bu dönemde 77 bin 185 silah ruhsatı verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gürer'in TBMM'ye silah ruhsatlarıyla ilgili soru önergesi verdiği hatırlatılarak, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve çarpıtma bilgilere yer verildiği kaydedildi.

Soru önergesine verilen cevabın açık ve net olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önergede 'Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 kasım itibarıyla 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlenmiştir.' ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere 273 bin 447 silah ruhsatı rakamı sadece geçen yılın rakamı olmayıp, daha önceki yılları da kapsayan toplam silah ruhsatlarını içermektedir. 2018'de silah ruhsatı yenilenenler de dahil olmak üzere vatandaşlara, 26 bin 261'i silah taşıma ruhsatı, 50 bin 924'ü silah bulundurma ruhsatı olmak üzere toplam 77 bin 185 silah ruhsatı verilmiştir. Bu sayı yıl içinde ilk defa verilen ruhsat sayısı olmayıp her beş yılda bir yenilenen ruhsatları da içermektedir. Birçok kişinin okuduğunda anlayacağı bu ifadeyi söz konusu Milletvekili kamuoyuna yansıtırken, kamuoyunu yanlış bilgilendirmekte, açık ve net olan rakamları manipüle etmektedir."

CHP'li Gürer'in bir vakfın araştırmasına dayandırarak son dört yılda, öldürme ve yaralama içeren silahlı şiddet olaylarında yüzde 69'luk bir artış olduğunu ileri sürdüğünü ancak emniyet ve jandarma kayıtları dikkate alındığında 2018'de bir önceki yıla göre silahla öldürme ve yaralanma olaylarında yüzde 14 düşüş olduğunun açıkça görüldüğüne işaret edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bilindiği üzere silah ruhsatları 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 91/1779 sayılı Yönetmelik Hükümleri kapsamında verilmektedir. Daha önce Bakanlığımızda olan silah ruhsatı verilme yetkisi, valiliklerimize devredilmiştir."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin İdlib'i görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin İdlib'i görüştü
Hakkari Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sürekli yeni insanlar kazanarak önümüzdeki döneme hazırlanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sürekli yeni insanlar kazanarak önümüzdeki döneme hazırlanacağız
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim