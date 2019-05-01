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İçişleri Bakanlığından '1 Mayıs' açıklaması

İçişleri Bakanlığınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 67 ilde 303 bin 640 kişinin katılımıyla 138 etkinlik düzenlendiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığından '1 Mayıs' açıklaması

İçişleri Bakanlığınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 67 ilde 303 bin 640 kişinin katılımıyla 138 etkinlik düzenlendiği açıklandı.

Editör
Editör
01 Mayıs 2019 Çarşamba 23:11
İçişleri Bakanlığından '1 Mayıs' açıklaması
Ankara

İçişleri Bakanlığı1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 67 ilde 303 bin 640 kişinin katılımıyla 138 etkinlik düzenlendiği bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yapılan etkinliklere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, kutlamalar kapsamında 303 bin 640 kişinin katılımıyla 67 ilde 138 etkinlik gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu etkinlikler dışında düzenlenen 16 korsan gösteriye katılan toplam 145 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Mayıs 2019 günü Şanlıurfa ilinde düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Kahramanmaraş ilinden yola çıkan vatandaşlarımızı taşıyan otobüsün kaza yapması sonucunda 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 15 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu üzücü olayın dışında ülke genelindeki etkinliklerde yaralanan vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz bulunmamaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleşen tüm etkinlikler güvenli bir ortam içerisinde tamamlanmış ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır."

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