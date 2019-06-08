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İçişleri Bakanı Soylu: Tunceli'de bir mağarada 5 terörist kıstırıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de jandarma ekiplerince bir mağarada 5 teröristin kıstırıldığını ve operasyonun devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu: Tunceli'de bir mağarada 5 terörist kıstırıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de jandarma ekiplerince bir mağarada 5 teröristin kıstırıldığını ve operasyonun devam ettiğini bildirdi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:21
İçişleri Bakanı Soylu: Tunceli'de bir mağarada 5 terörist kıstırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Kutu Deresi'nde jandarma ekiplerince bir mağarada 5 teröristin kıstırıldığını belirterek, "Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin." dedi. 

Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelen Soylu, terörle mücadele konusunda muhtarlara bilgi verdi. 

Bakan Soylu, konuşması sırasında eline henüz geçen bir bilgiyi de paylaşarak, "Şu anda Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdı. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Terör
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