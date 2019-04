İçişleri Bakanı Soylu: 174 yıldır ışıldayan bu yıldızda her arkadaşımızın emeği vardır

İçişleri Bakanı Soylu, "174 yıldır ışıldayan bu yıldızda verdiğimiz her şehidimizin, her gazimizin, bu teşkilata emeği geçen her arkadaşımızın canı, kanı, emeği ve alın teri vardır." dedi.