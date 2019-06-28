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İBB Genel Sekreteri Baraçlı görevinden ayrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa ettiğini açıkladı.

İBB Genel Sekreteri Baraçlı görevinden ayrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa ettiğini açıkladı.

28 Haziran 2019 Cuma 18:02
İBB Genel Sekreteri Baraçlı görevinden ayrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa ettiğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Baraçlı ile yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan, görevlerini bıraktıklarını yazılı bir açıklamayla duyurdu. 

Açıklamada, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin demokratik bir ortamda gerçekleştiği ve Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçildiği hatırlatıldı.

İmamoğlu'nun tebrik edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine bağlı yöneticiler olarak, demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul'a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz. Bu kararımızı başkanlığa iletirken, aynı zamanda siz saygıdeğer İstanbullularla paylaşmayı da görev olarak görüyoruz. İstanbul'a hizmet etmek için görev alan ve alacak olan herkese başarılar diliyoruz. İstenildiğinde İstanbul'a hizmet tecrübelerimizi yeni yönetim ve ekibi ile her an paylaşmaya hazır olduğumuzun da özellikle bilinmesini isteriz. Bugüne kadar icra ettiğimiz görevlerde bize güvenen Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet ricalindeki tüm büyüklerimize ve belediye başkanlarımıza, birlikte İstanbul'a hizmet etmekten gurur duyduğumuz 84 bine yakın çalışma arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Aziz İstanbullulara saygılarımızla arz ederiz."

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