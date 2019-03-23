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'Her bölgemizin turizminin gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz'

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, "Ege'den İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'dan Karadeniz'e kadar her bölgemizin turizm açısından gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

'Her bölgemizin turizminin gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz'

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, "Ege'den İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'dan Karadeniz'e kadar her bölgemizin turizm açısından gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Mart 2019 Cumartesi 09:12
'Her bölgemizin turizminin gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) iç turizm pazarını hareketlendirmek, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı keşif gezilerinin 5. ayağı olan Karadeniz Turu kapsamında Samsun'a gelen turizm acenteleri sahipleri gala yemeğinde buluştu.

Kentteki bir otelde, TÜRSAB Karadeniz İnfo Programı kapsamında düzenlenen gala yemeğinde konuşan Firuz Bağlıkaya, Karadeniz Bölgesi'nin sadece Türkiye'de değil aynı zamanda uluslararası ölçekte de ilgi gören turizm destinasyonuna dönüştüğünü söyledi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, son yıllarda özellikle Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyadan ziyaretçilerin Karadeniz'e ilgi göstermesinden mutlu olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Her ili ayrı bir güzellik vadeden Karadeniz'in önemli kentlerinden Samsun limanı, hareketli ticari hayatı, canlı sosyal dünyası ve turizm alanındaki gelişimiyle dikkati çekiyor. Karadeniz'in yeşili de mavisi de tüm cömertliğiyle Samsun'da hayat buluyor. Samsun, deniz, güneş, kum turizminden kültür turizmine, alternatif turizm çeşitlerinden termal turizmine kadar çok zengin bir turizm merkezi olma yolunda hızla ilerliyor."

Ülke turizminin gelişmesi için turist alan illeri çoğaltmak, turizmi tüm yurda ve 12 aya yaymak gerektiğini vurgulayan Firuz Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Ege'den İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'dan Karadeniz'e kadar her bölgemizin turizm açısından gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İç turizm hareketlerine katkı sağlamasını beklediğimiz info gezilerimize ağırlık vermiş durumdayız. Bugün Samsun'da bizleri buluşturan gezimiz kapsamında Mersin, Adana, Hatay, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Pamukkale, Çorum bölgelerimizden acentelerimiz ile bir aradayız. Safranbolu'dan Trabzon'a, Karadeniz'in güzelliklerini yakından görme imkanına sahip olan acentelerimiz inanıyorum ki iç turizmde önemli bir hareketliliğe vesile olacaklar."

Müzik dinletisiyle devam eden program öncesi, Adana, Denizli, Hatay, Mersin ile Muğla'dan geziye katılan ve aralarında turizm acenteleri sahiplerinin de olduğu yaklaşık 180 konuk, Samsun'un doğal güzelliklerini ve turizm alanlarını gezdi.

Anahtar Kelimeler:
TruzimTürsab
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