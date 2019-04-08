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HDP Silopi İlçe Başkan Yardımcısı Gündüz tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan HDP İlçe Başkan Yardımcısı Fatma Gündüz tutuklandı.

HDP Silopi İlçe Başkan Yardımcısı Gündüz tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan HDP İlçe Başkan Yardımcısı Fatma Gündüz tutuklandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Nisan 2019 Pazartesi 09:27
HDP Silopi İlçe Başkan Yardımcısı Gündüz tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan HDP İlçe Başkan Yardımcısı Fatma Gündüz tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP İlçe Başkan Yardımcısı Fatma Gündüz, Behiye Nayır ve Emine Özek'in işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nayır ve Özek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gündüz ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla HDP Silopi İlçe Başkan Yardımcısı Fatma Gündüz'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Terör
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