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Hatalı mühür kullanılan zarflardaki oylar geçerli sayılacak

AK Parti ve CHP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu. YSK, oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

Hatalı mühür kullanılan zarflardaki oylar geçerli sayılacak

AK Parti ve CHP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu. YSK, oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

23 Haziran 2019 Pazar 19:07
Hatalı mühür kullanılan zarflardaki oylar geçerli sayılacak

AK Parti ve CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu. 

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel ile CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'ye birer dilekçe gönderdi. 

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, değişik ilçelerde mühürlerin yanlış kullanılması nedeniyle bazı karışıklıklar yaşandığı belirtilen dilekçelerde, birçok ilçede zarflarda milletvekili genel seçiminden kalan mühürlerin kullanıldığı, bazı ilçelerde oy torbalarından mühürsüz zarfların çıktığı, bazı zarflarda ise mürekkebin diğer tarafa da geçmesi nedeniyle ikiden fazla mührün bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Recep Özel, dilekçesinde bu yanlışlıkların seçmen iradesini sakatlayan durumlar olmadığını, bu durumdaki zarfların ve bunlarla kullanılan oyların geçerli sayılması gerektiğini kaydetti. 

Hadimi Yakupoğlu da bu durumların seçmen iradesini sakatlamadığını ifade ederek, böyle olan zarfların ve kullanılan oyların geçerli sayılmasını talep etti.

Oylar geçerli sayılacak

Kurul, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarflardaki oyların geçerli sayılmasına yönelik AK Parti ve CHP'nin başvurusu üzerine saat 14.00'te toplandı.

Başvuruyu görüşen YSK, AK Parti ve CHP'nin taleplerini kabul ederek, söz konusu zarflardaki oyların geçerli sayılmasına hükmetti.

Kararın gerekçesi yazıldı

YSK'nin yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına ilişkin kararının gerekçesi yazıldı.

Bazı ilçe seçim kurullarınca oy zarfları mühürlenirken ilçe seçim kurulu mührü ile milletvekili seçiminde kullanılan sandık kurulu mühürlerinin ilçe seçim kurulu mührü yerine kullanıldığı ve bu mühürleme işleminin geçersizlik sebebi olmadığı yolunda ilçe seçim kurullarınca karar alındığı hatırlatıldı.

Gerekçede, başka ilçe seçim kurullarından temin edilen ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlenmiş oy zarflarının, aynı mührün birden fazla basıldığı oy zarflarının, hem arka hem ön yüzü mühürlenmiş oy zarflarının, "seçimin genel yönetim ve denetiminin YSK tarafından yapılacağına" ilişkin Anayasa'nın 79. maddesi ile 298 sayılı Seçim Kanunu'nun "sandığın açılması ve zarfların sayımı"nı düzenleyen 98. maddesi hükümlerine göre geçersiz sayılamayacağına karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

Karşı oy gerekçesi 

Kurulun kararına katılmayan Üye İlhan Hanağası ise seçimin sadece İstanbul ilinde yapıldığını, ileri sürülen iddiaların da İstanbul'daki üç ilçeye ait olduğunu belirterek, ilgili il ve ilçe seçim kurullarınca konunun incelenerek gerekli kararların verildiğini hatırlattı. Hanağası, itiraza konu olabilecek bu konu hakkında YSK tarafından ayrıca bir karar verilmesine gerek olmadığını kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:
YSKHatalıMühür
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