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Harekatlarda kullanılan yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklemesine yönelik çeşitli projeler karara bağlandı.

Harekatlarda kullanılan yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklemesine yönelik çeşitli projeler karara bağlandı.

Editör
Editör
18 Nisan 2019 Perşembe 00:14
Harekatlarda kullanılan yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek
Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan toplantı 1,5 saat sürdü.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda savunma sanayisindeki gelişmelerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik çeşitli projeler karara bağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in da katıldığı kaydedildi.

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