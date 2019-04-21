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Hakkari'de terör operasyonu devam ediyor

Türkiye-Irak sınır hattında terör örgütüne yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili tespit çalışmaları sürüyor.

Hakkari'de terör operasyonu devam ediyor

Türkiye-Irak sınır hattında terör örgütüne yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili tespit çalışmaları sürüyor.

Editör
Editör
21 Nisan 2019 Pazar 00:19
Hakkari'de terör operasyonu devam ediyor
Hakkari

Türkiye-Irak sınır hattında terör örgütüne yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili tespit çalışmaları sürüyor.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında Türkiye-Irak sınır hattında dün çıkan ve 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı çatışma sonrası güvenlik güçleri, hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla teröristlere anında karşılık verdi.

Bölücü terör örgütü mensuplarının kaçtığı bölgeyi yoğun ateş altına alan ve operasyona kararlılıkla devam eden güvenlik güçleri, etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili tespit çalışmalarını da sürdürüyor.

Gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari'de toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, çadır kurma ve stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. 

Valilik'ten yapılan açıklamada, il genelinde alınan istihbarı bilgilerin değerlendirilmesi sonucu muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemlerin engellenmesi ve farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında Hakkari il ve ilçelerinde jandarma sorumluluk bölgeleri dahil 19 Nisan saat 00.00'dan itibaren 18 Mayıs saat 23.59'a kadar 30 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, oturma eylemleri, stant açma ve çadır kurma gibi eylemlerin yasaklanması kararı alınmıştır."

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