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Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat deposu bulundu

Hakkari'de son dört günde 9 teröristin etkisiz hale getirildiği Yüksekova Alandüz bölgesinde devam eden operasyonlarda, bir depoda PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat deposu bulundu

Hakkari'de son dört günde 9 teröristin etkisiz hale getirildiği Yüksekova Alandüz bölgesinde devam eden operasyonlarda, bir depoda PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Editör
Editör
17 Mayıs 2019 Cuma 00:32
Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat deposu bulundu
Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son dört günde 9 teröristin etkisiz hale getirildiği Hakkari Yüksekova Alandüz bölgesinde devam eden operasyonlarda tespit edilen PKK’lı teröristlere ait bir depoda mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, depoda yapılan aramada, 53 kutu (1484 adet) 23,5 milimetre Doçka mühimmatı, 34 sandık (2 bin 890 adet) 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 74 sandık (51 bin 800 adet) 7,62 milimetre piyade tüfek mermisi, 3 varil dolusu AK-7 piyade tüfek şarjörü, 7 el bombası, 4 M-16 şarjör, 19 kalaşnikof şarjörü, 2 jeneratör, 1 AK 47 piyade tüfeği, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve çok miktarda sığınak yapımında kullanılan alet edevat ile yaşam malzemesi bulunduğu aktarıldı.

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