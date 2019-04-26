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Hakarete uğrayan havalimanı çalışanı suç duyurusunda bulunacak

İstanbul Havalimanı'nda kadın yolcunun hakaretlerine maruz kalan özel yer hizmetleri şirketi çalışanı, pazartesi günü savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacak. Savcılık da olayla ilgili inceleme başlattı.

Hakarete uğrayan havalimanı çalışanı suç duyurusunda bulunacak

İstanbul Havalimanı'nda kadın yolcunun hakaretlerine maruz kalan özel yer hizmetleri şirketi çalışanı, pazartesi günü savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacak. Savcılık da olayla ilgili inceleme başlattı.

Editör
Editör
26 Nisan 2019 Cuma 23:57
Hakarete uğrayan havalimanı çalışanı suç duyurusunda bulunacak
İstanbul

İstanbul Havalimanı'ndan dün saat 17.10'da Bodrum'a gitmesi planlanan Atlasglobal Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın rötar yapması üzerine bazı yolcularla bilet işlemini yapan görevliler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında kadın yolculardan F.E, Çelebi Yer Hizmetleri personeli T.S'ye hakaret etti.

Tartışmada, yolcunun hakaretlerini sürdürmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadın çalışan T.S, kendisine hakaret eden yolcudan şikayetçi olmadı.

Tarifeli uçak ise yolcularıyla saat 17.30'da Bodrum'a hareket etti. Tartışma anının bir yolcu tarafından görüntülenerek sosyal medyadan paylaşılması ise tepkilere yol açtı. Hakarete maruz kalan T.S'ye, sosyal medyadan birçok kişi destek verdi.

T.S'nin çalıştığı Çelebi Hava Servisi AŞ ile Atlasglobal Hava Yolları, olayın ardından harekete geçti.

Çelebi'den yapılan açıklamada, "25.04.2019 tarihinde KK-42 İstanbul (IST)- Bodrum(BJV) sefer sayılı uçağın kalkışından önce, Çelebi Hava Servisi AŞ'de görevli bir çalışanımız, bir yolcu tarafından ağır hakaretlere uğramıştır. Saygı çerçevesi dışına çıkan bu olayı şiddetle kınıyoruz. Şirketimiz tarafından söz konusu yolcuya karşı ilgili hukuki işlemler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

T.S'nin pazartesi günü F.E hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Savcılıktan soruşturma

Öte yandan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.

Bileti iptal edildi

Atlasglobal Havayolları da Bodrum'dan dönüş için bilet satın alan F.E'nin uçuş biletinin iptal edildiğini kendisine bildirerek, ücreti iadesi yaptı.

Söz konusu yolcuya Atlasglobal'in diğer uçuşları için bilet satılmayacağı aktarıldı.

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