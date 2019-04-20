'GSS'ye yaklaşık 43 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik'

Antalya

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneğince (OHSAD) "10. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları" kapsamında Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 2019 OHSAD Kurultayı oturumlarla devam ediyor.

Programa katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal refah devletlerine bakıldığında sağlığın finansmanının ve denetiminin kamunun temel işlevleri arasında olduğunu söyledi.

Sağlık hizmetini sunan kurumu, kamu veya özel sektör olduğuna bakmaksızın her daim bir kamu hizmeti olarak değerlendirdiklerini aktaran Selçuk, finansmanı üstlenen Bakanlık olarak, sağlık hizmetinin vatandaşlara eşit, etkin, kaliteli ve yeterli düzeyde sunulmasının birincil hedefleri olduğunu bildirdi.

"Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüşümlerinden biri olan sosyal güvenlik reformunu ve onun en dikkat çeken unsuru olan genel sağlık sigortası sistemini kurup işletme başarısını AK Parti iktidarları olarak sizlerle birlikte ele aldık" ifadesini kullanan Selçuk, şunları belirtti:

"Bugün dünyanın en geniş kapsamlı, en düşük maliyetli ve en derinlikli sağlık paketini sunan Türk Genel Sağlık Sigorta Sistemi, bir 'Türk mucizesi' olarak adlandırabileceğimiz bir sistem ve uluslararası anlamda büyük bir başarı örneği olarak nitelendiriyoruz. Bu sadece bizim bakanlıkların değil kamunun, özel sektörün, bir bütün olarak Türkiye'nin başarısıdır."

OHSAD'ın her yıl gerçekleştirdiği toplatının bu yılki tematik konusunu "Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları ve Finansmanı" konusu olarak belirlemesinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Selçuk, konunun sistemin aktörleri tarafından masaya yatırılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Sosyal güvenlik sisteminde ikinci faz reformların her zaman gündemlerinde olduğuna değinen Selçuk, sistemin işleyişindeki aksaklık ve eksiklikleri tespit ettikçe bunları gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Genel sağlık sigortasının, kamu hizmetleri içerisinde kalkınma carisi olarak tanımlanan sağlık hizmetinin finansmanını ilgilendirdiğini vurgulayan Selçuk, "Aynı zamanda sosyal refah devletinin de en önemli unsurlarından hatta olmazsa olmazlarındandır. Bir devletin sosyal refah devleti olup olmadığı ve bunu ne düzeyde gerçekleştirdiği, genel sağlık sigortasının kapsamına, etkinliği, işlerliği, erişilebilirliği ve kalitesiyle ölçülür." diye konuştu.

Selçuk, sosyal güvenlik reformunun en önemli sonucu olan Genel Sağlık Sigortası'nın (GSS) öneminin ancak geçmişle mukayese edildiğinde anlaşılabileceğini belirterek, şöyle dedi:

"2002'de yüzde 70 olan 4 genel sağlık sigortasının kapsamını bugün yüzde 99,5'e çıkardık. Daha önce sistemin dışında kalan vatandaşlarımız adeta kendi başlarına bırakılıyordu. Bugün hamdolsun her daim vatandaşımızın yanındayız. Neredeyse parası olanların değil, herkesin ulaşabileceği bir hizmet olarak bugün gündemimizde. Ülke genelindeki 17 bin eczaneden sadece 3 bin 260'ının SSK ile sözleşmesi vardı. SSK bünyesindeki 261 eczaneyle birlikte ülkedeki eczanelerin ancak yüzde 19'u kamu sağlık sigortasına hizmet verebiliyordu. Bugüne baktığımızda ise 26 bin 221 eczanenin tamamına yakınından vatandaşlarımız sağlık sigortası kapsamında yararlanabiliyor."

"Ödeme listesindeki ilaç sayısını 8 bin 860'a yükselttik"

"1999'da cari sağlık harcamaları içinde cepten yapılan sağlık harcama oranı yüzde 29 iken 2016'da bu oranı yüzde 16'ya gerilettik." diyen Selçuk, 1999'da geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 3 bin 986 iken bugün 8 bin 860'a yükselttiklerini ve bu sayıyı her ay daha da artırdıklarını bildirdi.

Bütün bu verilerdeki iyileşmeyi sağlık hizmetlerine ve genel sağlık sigortasına daha fazla kaynak ayırarak sağladıklarına dikkati çeken Selçuk, şöyle konuştu:

"Dünyanın hiçbir ülkesinde 76 lirayla kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu tüm aile üyelerini kamu sağlık sigorta sistemine dahil eden başka bir sistem yok. Türkiye'de belirli bir düzeyin altında geliri olanların bu primini de devletimiz ödüyor ve onları aynen memurlar ve işçiler gibi kapsama alıyoruz. 2012'de uygulamaya koyduğumuz GSS kapsamında bugüne kadar yaklaşık 43 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik . Bugün hekime müracaatların yüzde 15,5'i özel sağlık hizmet sunucularına yapılmaktayken SGK sağlık harcamaları içindeki tedavi harcamalarında özel sağlık hizmet sunucularının aldığı pay yüzde 20,4."

Hastanelere geçen yıl başvuran 68,9 milyon kişinin 25 milyonunun özel hizmet sunucularına müracaat ettiğini belirten Selçuk, bunun karşılığında SGK olarak sizlere sadece 2018'de 10 milyar 272 milyon lira ödeme yaptıklarını söyledi.

Selçuk, 2007 yılından bu yana birçok işlem kalemi değişmeksizin devam eden Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.