Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90103
ALTIN
255.085
DOLAR
6.1796
STERLİN
8.0379
EURO
6.9186
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'i ve Fırat'ın doğusunu terörden siz temizleyeceksiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'i ve Fırat'ın...
AK Parti'den Kapadokya'ya yasal koruma kalkanı
AK Parti'den Kapadokya'ya yasal koruma...
Üreticiye 60 milyon avroluk yeni hibe
Üreticiye 60 milyon avroluk yeni...
MHP Lideri Bahçeli'den dokunulmazlık çağrısı
MHP Lideri Bahçeli'den dokunulmazlık çağrısı
DGS başvuruları için 'son gün' uyarısı
DGS başvuruları için 'son gün'...

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin kırsalında dün etkisiz hale getirilen iki kadın teröristten birinin "gri" kategoride aranan Hanım Çelik olduğu tespit edildi.

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin kırsalında dün etkisiz hale getirilen iki kadın teröristten birinin "gri" kategoride aranan Hanım Çelik olduğu tespit edildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Mayıs 2019 Çarşamba 23:22
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen iki kadın teröristten birinin gri kategoride aranan Hanım Çelik olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Mardin'in Nusaybin İlçesi kırsalında dün gece saatlerinde yürütülen "Çınar-101 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan Operasyonu"nda 2 kadın teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin Türk lirası ödülle gri kategoride bulunan "Agirin" kod adlı Hanım Çelik olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
Terör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atıklar oyuncak oluyor hem öğrenciler hem okul kazanıyor
Atıklar oyuncak oluyor hem öğrenciler hem okul kazanıyor
Devrim'in direksiyonuna 58 yıl sonra yeniden geçti
Devrim'in direksiyonuna 58 yıl sonra yeniden geçti
Eski Yargıtay üyesi Zengin'e FETÖ'den 12 yıl hapis
Eski Yargıtay üyesi Zengin'e FETÖ'den 12 yıl hapis
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim