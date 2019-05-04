Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93946
ALTIN
245.257
DOLAR
5.9601
STERLİN
7.8582
EURO
6.6727
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet edilmesine kınama
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak 15 milyar dolara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak...
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı: 3 yaralı
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza...
Milli Savunma Bakanı Akar: Görüşlerimize yaklaştıklarını görmekten mutlu oldum
Milli Savunma Bakanı Akar: Görüşlerimize...
İsrail, nükleer tesisinin ABD tarafından bombalanmasından endişelenmiş
İsrail, nükleer tesisinin ABD tarafından...

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya mahkemesinde sorgulandı

Türkiye'nin Brezilya'dan iadesini talep ettiği FETÖ üyesi Ali Sipahi, Brezilya Federal Mahkemesince sorgulandı.

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya mahkemesinde sorgulandı

Türkiye'nin Brezilya'dan iadesini talep ettiği FETÖ üyesi Ali Sipahi, Brezilya Federal Mahkemesince sorgulandı.

Editör
Editör
04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:42
FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya mahkemesinde sorgulandı
Sao Paulo

Türkiye'nin Brezilya'dan iadesini talep ettiği ve 5 Nisan’dan bu yana gözaltında tutulan Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) üyesi Ali Sipahi, Brezilya Federal Mahkeme Yargıcı Fernando Quadros da Silva tarafından sorgulandı.

Sao Paulo’da 7. Ceza Mahkemesinde görülen ilk sorgu duruşmasında, Ali Sipahi’nin ifadesi, avukatları ve davaya müdahil olan kamu avukatının önünde alındı.

Sipahi’nin avukatları, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını ve davanın Yüksek Mahkemedeki sorumlu Yargıcı Edson Fachin’in katılacağı bir duruşma talep etti.

Federal Yargıç Fernando Quadros da Silva Sipahi’nin tutukluluk haline Yüksek Mahkeme Yargıcı Edson Fachin tarafından karar verileceğini bildirdi.

Tutukluluğu süren Ali Sipahi, mahkeme salonundan Federal Polis eşliğinde ayrıldı.

Mahkeme yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yargıç Fachin, sorgu kayıtlarını inceledikten sonra Ali Sipahi’nin tutuksuz yargılanıp yargılanmamasına karar verecek.

Sipahi’nin bir sonraki duruşmasının ne zaman yapılacağı hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Sipahi’nin FETÖ’ye bağlı Türkiye Brezilya Sanayi ve Ticaret Odası ve Türkiye Brezilya Kültür Merkezinde faaliyetler yürütmek, FETÖ’nün Belo Horizonte temsilcisi olmak, Fetullah Gülen’in 25 Aralık 2013’deki talimatı sonrasında Bank Asya’ya para yatırmak suçlarından Türkiye’ye iadesini istemişti.

Ali Sipahi, ABD'den Brezilya’ya döndüğü 5 Nisan tarihinde Sao Paulo Guarulhos havaalanında gözaltına alınmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Temmuz'da mağdur olan Japon çocuk Çavuşoğlu'na mehter marşını söyledi
15 Temmuz'da mağdur olan Japon çocuk Çavuşoğlu'na mehter marşını söyledi
Taziyeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: 7 ölü, 30 yaralı
Taziyeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: 7 ölü, 30 yaralı
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet edilmesine kınama
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet edilmesine kınama
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim