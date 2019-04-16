FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 15 gözaltı kararı

Kocaeli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 7'si muvazzaf 8 askeri personel ile 7 eski askeri öğrencinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında, 7 muvazzaf astsubay, 1 ihraç üsteğmen ile 7 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Çanakkale, Bursa, Denizli, Balıkesir ve Burdur'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.