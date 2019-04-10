FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 45 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde çalışan, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlarla kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 yarbay, 12 binbaşı, 4 yüzbaşı, 7 üsteğmen, 1 teğmen ve 3 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 11'inin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında FETÖ soruşturmaları nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltı işlemleri sürüyor.

Mardin'de 14 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mardin, Ankara, Konya, Ağrı, Tokat, Manisa, Elazığ, İstanbul, Karaman, Denizli, Bilecik ve Hatay'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda teğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde 8 muvazzaf ile 6'sı eski asker 14 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.