FETÖ ihanete böyle hazırlandı: İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları

İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından İstanbul'da işgal edilecek yerler ve buralara gidecek askerlerden sorumlu olan darbeci rütbelilerin görevleri, üst düzey FETÖ'cü askerlerin katıldığı 3 farklı darbeye hazırlık toplantısıyla planlandı.

Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş gibi sözde üst düzey FETÖ yöneticilerinin elebaşı Gülen'in darbe talimatını, diğer örgüt yöneticilerine aktarmasının ardından, Ankara Konutkent'teki villada, 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Adil Öksüz başkanlığında, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri eski Tuğgeneraller Mehmet Partigöç, Gökhan Şahin Sönmezateş, Tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık, Halil İbrahim Yıldız, Albaylar Murat Koçyiğit, Bilal Akyüz, Hakan Bıyık, Yarbaylar Turgay Sökmen ve Mustafa Barış Avıalan'ın katıldığı toplantı gerçekleşti.

Bu toplantıda, Türkiye genelinde hangi birliklerin kullanılacağı, uçakların bombalayacağı kritik kamu kurumları, alıkonulacak darbe karşıtı generaller ve sözde atamalara ilişkin detaylar belirlendi.

Detayların belirlenmesinin ardından 12-13-14 Temmuz 2016'da darbeci askerler tarafından İstanbul'da Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Hava Harp Okulu'nda toplantılar düzenlendi.

Bu toplantılar askerlerin yapması gerektiği terör saldırılarına karşı veya güvenlik amaçlı toplantılar değil, bir ülkenin yönetiminin ele geçirilmeye çalışılması ve hükümetin devrilmesine yönelik darbeci askerlerin saldırı planlarını içeren hazırlık toplantılarıydı.

Darbecilerin İstanbul'daki ilk toplantıları Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 12-13-14 Temmuz 2016'da gerçekleşti.

Darbeci eski Kurmay Albay Muzaffer Düzenli'nin Ankara'dan gelerek iştirak ettiği toplantıya darbeciler 2. Zırhlı Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, 1. Ordu Harekat Yarbaşkanı eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski Kurmay Albaylar Mehmet Kapan, Uzay Şahin, Ömer Faruk Özköse, Sadık Cebeci, Rıfkı Keser ile Onur Özden, eski Kurmay Yarbaylar Engin Durmaz, İrfan Arat, Fatih Karakaya ile Şakir Çınar, eski Kurmay Binbaşılar Mehmet Murat Çelebioğlu ile Murat Yanık ve eski Yüzbaşı Mehmet Karabekir katıldı. Kuleli Askeri Lisesi Komutanı eski Albay Mürsel Çıkrıkçı ise sadece 12 Temmuz'da gerçekleşen toplantıda hazır bulundu.

İstanbul'daki darbe faaliyetleri Muzaffer Düzenli'nin koordinesinde

İstanbul'daki faaliyetler Ankara'dan gelen Düzenli'nin koordinesinde gerçekleşirken 13 Temmuz'daki toplantıda, birlik komutanları tarafından planlamaya yönelik çalışmaların devam ettiği ve herhangi bir problemin olmadığının ifade edildiği anlatıldı.

Muzaffer Düzenli ve Özkan Aydoğdu'nun önünde iki farklı harita bulunduğu, haritalarındaki bilgileri kontrol edip karşılaştırdıkları, bu eşleşmede ellerindeki haritalarda iptal edilen bölgelerin planlamadan çıkarıldığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişimi kapsamında hazırlanan iddianamede yer verildi.

Sorumluluk bölgeleri üzerinden birlik komutanları ile görüşmeler yapılarak, darbe faaliyetinin 15 Temmuz gecesi Muzaffer Düzenli tarafından başlatılıp koordine edileceği de Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki toplantıda kararlaştırıldı.

Darbecilerin sorumluluk alanları toplantıda belirlendi

Toplantıda Anadolu yakasında hangi birliklerin hangi noktalarda darbe faaliyetleri yürüteceği de belirlendi.

Köprü ayaklarının kontrol sorumluluğunun Kuleli Askeri Lisesi'nde olup 2. Zırhlı Tugay'ın zırhlı araçlarla faaliyeti takviye edeceği, Sabiha Gökçen Havalimanı, Üsküdar Çevik Kuvvet ile Türk Telekom Genel Merkezi'nin 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı, TEM ve E-5 bağlantı yollarının birinin Samandıra’daki Motorlu Alay Komutanlığı diğerinin ise Piyade Okul Komutanlığı sorumluluğunda olması toplantıda belirlendi.

Toplantılar sonucu Muzaffer Düzenli, Murat Yanık, Onur Özden, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Uzay Şahin'in irtibat ve koordinasyon timi olması kararlaştırıldı.

Mehmet Nail Yiğit, siyasi-bürokratların gözaltına alınması, Fethi Alpay da Hava Harp Okulu'nun faaliyetleri ve İstanbul'da gerçekleşen uçuşlardan sorumlu oldu.

Özkan Aydoğdu'nun, 1.Tank Tabur Komutanı Şakir Çınar'ı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı emniyet altına almakla görevlendirdiği, 2. Tank Tabur Komutanı İrfan Arat'ı her iki boğaz köprüsünün Anadolu yakasının girişlerini kontrol altına alma ve Üsküdar'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün emniyet altına alınması talimatını verdiği belirlendi.

Acıbadem Türk Telekom'u işgal etmesi için Yüzbaşı Mehmet Karabekir'i görevlendirdiği tespit edilen Aydoğdu, Fenerbahçe Orduevi'ne de takviye kuvvet görevlendirdi.

Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya'nın Hasdal 6. Motorlu Piyade Alayı'nın askerlerini AKOM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi, TRT Harbiye Radyo Binası ve TRT Ulus Binası ile Taksim Meydanı işgalinde kullanmaları kararlaştırıldı.

"Keşif" ve "ateşle karşılık" talimatı toplantıda verildi

Toplantıda, darbeci general Özkan Aydoğdu birlik komutanlarına sorumluluk bölgelerinde sivil şekilde keşif yapmaları talimatı verirken, darbeci Albay Muzaffer Düzenli de ateş açana ateşle karşılık verileceğini tebliğ etti.

Birlik komutanlarının sorumluluk bölgeleri ile ilgili ne kadar personel ve araçla nasıl kontrol edecekleri konusunda planlamayı tamamladıkları, bu plan ile ilgili araçların, teçhizatın bakımı ve personelin hazırlanması gibi hazırlıkların devam ettiğinin ifade edildiği, faaliyetin ifşa olmaması için personelin görev alanlarına sevki ve yönlendirilmesi sırasında acil olarak nasıl ve hangi neden ileri sürülerek çağrılacağının tartışıldığı, seçeneklerden olan alayların kolluk kuvvetlerinin toplumsal olayları destekleme kapsamında terör eylemi şüphesiyle birlik personelinin mesaiye çağrılmasına bu toplantıda karar verildi.

Darbeci Tuğgeneral Eyyüp Gürler'in Ankara’dan faaliyet öncesi karargaha hazırlık mesajı gelip gelmeyeceğini Muzaffer Düzenli’ye sorduğu, personelin bu kalkışmanın hiyerarşik olduğuna dair ikna etmek maksadıyla böyle bir mesaj veya emre ihtiyaç olduğunu söylediğini, Muzaffer Düzenli'nin ise bu kapsamda bir mesajın hazırlanmasını Ankara'ya döndüğünde karargaha ileteceğini ve bu yönde bir mesajın yayınlanacağını söylediği de iddianamelerdeki tespitlere yansıdı.

Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki toplantıların sona ermesinin ardından Muzaffer Düzenli Sadık Cebeci’ye 6. Alay Komutanı Müslüm Kaya’ya ön bilgilendirmeyi yapmasını, ayrıca Murat Yanık, Uzay Şahin ve Murat Çelebioğlu’na benzer bir koordinasyon toplantısının 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılması talimatını verdi.

İkinci toplantı 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda

14 Temmuz 2016'da öğle saatlerinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda tertip edilen toplantıya Yanık, Şahin ve Çelebioğlu'nun yanı sıra darbeciler Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Komutan Yardımcısı eski Kurmay Albay Yusuf Sarı, eski Kurmay Yarbay Osman Akkaya, eski Kurmay Binbaşı Ahmet Baykal, eski Kurmay Yüzbaşı Özkan Özgenç, eski Kurmay Yarbay Kadir Yıldız ve eski Kurmay Binbaşı Fatih Sönmez iştirak etti.

Toplantıda Uzay Şahin "faaliyet" olarak ifade ettiği darbe girişiminin 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda tebliğ edilen tarih olan 15 Temmuz günü icra edileceğini aktardığı, herhangi bir yerden ateş edildiğinde ateşle karşılık verileceği talimatını ilettiği, haberleşme sistemi olarak öncelikle cep telefonu, cep telefonunun çekmemesi durumu olursa telsizle haberleşmenin sağlanmasına karar verildiği belirlendi.

Mesai uzatmak için "silah kaybı" yalanı

Tugay personelinin mesaiye çağrılma veya mesainin uzatılması seçeneklerinin toplantıda tartışılması sonucunda tugayın herhangi bir silah kaybı söz konusu olduğunda o silah bulunana kadar tüm personelin mesaiyi terk etmeyeceğine yönelik önceden verilmiş talimatın olmasından dolayı bu seçenek üzerinden mesainin uzatılmasının sağlanacağına karar verildi.

Toplantıda Mehmet Nail Yiğit tarafından Özkan Özgenç'e kurmuş olduğu ekiple Avrupa yakasında gözaltına alacakları personelin bulunduğunu, buna yönelik de ekibin ve hazırlığının gerekli koordinelerinin yapıldığını anlattığı tespit edildi.

Özgenç konuyla ilgili alınan ifadesinde Yiğit'in, Ahmet Davutoğlu, Numan Kurtulmuş, Kadir Topbaş, Mehmet Müezzinoğlu ve Fatih Saraç gibi siyasi-bürokratların isimlerinin yer aldığı bir liste sunarak gözaltına alınmaları talimatı verdiğini beyan etti.

Son toplantı Hava Harp Okulu'nda

İstanbul'daki son darbeye hazırlık toplantısı, 14 Temmuz'da 21.00 sıralarında Hava Harp Okulu'nda başladı.

Toplantının Hava Harp Okulu komutanı Fethi Alpay'ın makam odasının bulunduğu kattaki toplantı salonunda icra edildiği, toplantıya Murat Yanık, Uzay Şahin, Mehmet Murat Çelebioğlu, Muzaffer Düzenli, Eyüp Gürler, Müslüm Kaya, Nebi Gazneli, Sadık Cebeci, Onur Özden, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ahmet Gümüş, Rıfkı Keser, Zafer Özleblebici, Ahmet Zeki Gerehan'ın katıldığı kamera kayıtlarından tespit edildi.

Toplantının koordinatörlüğü Alpay, Sönmezateş ve Düzenli tarafından yapılırken, üçünün 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece 03.00'te darbenin icra edileceğini tebliğ ettiği belirlendi.

Sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nde yer alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini planlayıp saldırıyı yöneten eski Tuğgeneral Sönmezateş burada İstanbul'daki darbe hazırlıklarının dışında ayrı bir toplantı daha organize etti. Sönmezateş'in bu toplantıda suikast planlamalarının yanı sıra, Moda Deniz Kulubü'nde derdest edilecek rütbelilere ilişkin planlamaları yaptığı da ortaya çıktı.

Darbenin İstanbul'daki son hazırlığı ise 15 Temmuz'da 10.00 sıralarında yapıldı.

Murat Yanık, Uzay Şahin ve Mehmet Murat Çelebioğlu'nun Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun emir subayı olan Fatih Irmak ile buluşarak ona Bekiroğlu'nun kaçırılarak hapsedilmesi görevini tebliğ ettikleri, Fatih Irmak'ın görevi kabul ettiği, şahsın Hadımköy Askeri Cezaevi'ne götürülmesinin kararlaştırıldığı tespit edildi.

Darbeci binbaşı toplantıda gerçekleşenleri itiraf etti

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve ilk ifadesinde toplantılara ilişkin itirafta bulunan eski Kurmay Yarbay Murat Yanık, şu itiraflarda bulundu:

"Akşam yapılan toplantıya belirttiğim gibi Muzaffer Düzenli de Ankara'dan gelip iştirak etti. Bu toplantıda bulunan 2. Zırhlı Tugaya bağlı olmayan birlik komutanlarının ise Muzaffer Düzenli tarafından çağrıldıklarını düşünüyorum. Gerek 2 gerekse 66. Zırhlı Tugay'da yapılan toplantılarda alay ve tabur komutanlığının seviyesinde bulunan personele önceden belirlenen, emniyet altına alınacak hususlar ayrı ayrı tebliğ edildi. Yalnızca 2. Zırhlı Tugay'da yapılan toplantıda Muzaffer Düzenli ile Özkan Aydoğdu ile birlikte değerlendirme yaparak emniyet altına alınacak bazı bölgeleri revize ettiler. Darbe girişimi günü toplantılarda kontrol altına alınması tebliğ edilen tüm noktalar kontrol altına alınmaya çalışıldı."

Yanık, Hava Harp Okulu'nda gerçekleştirilen toplantı ile ilgili olarak, Gökhan Şahin Sönmezateş'in başında bulunduğu ekibin yaptığı toplantıda İstanbul ili faaliyetleri konuşulmadığını söyledi.

Kendisinin içerisinde yer aldığı ekibi Fethi Alpay'ın koordine ettiğini ifade eden Yanık, "Kurmay Albay Ahmet Zeki Gerehan, aynı yerde öğretim elemanı olan Zafer Özleblebici ile birlikte bir planlama yapıp öğrencileri grup grup dağıtacağını ifade etti. Takviyenin amacı yetişmiş rütbeli personel olan akademinin öğrencilerinin sevk ve idarede görev alarak faaliyetin kolaylaştırılmasıydı. Kara Harp Akademisi öğrencilerine faaliyetin olay günü haber verildiğini değerlendiriyorum." şeklinde beyanda bulundu.

Darbe girişimi planlanandan erken başladı

Yapılan toplantılarda faaliyetin 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece 03.00'te başlaması kararı alınmasına rağmen 20.00 sıralarında Muzaffer Düzenli, cep telefonuyla Murat Yanık'ı arayarak "Faaliyet bir saat içerisinde başlayacak birlik komutanlarına bilgi verin." talimatını verdi.

Bunun üzerine Murat Yanık, Uzay Şahin ve Mehmet Murat Çelebioğlu'nun birlik komutanlarını tek tek arayarak Muzaffer Düzenli'nin talimatını ilettiği, bu konuşmadan yaklaşık 10 dakika sonra Düzenli'nin bu sefer Çelebioğlu'nu arayarak faaliyetin fiilen başlaması talimatını verdiği, bunun üzerine şahısların faaliyetin başlaması talimatını ilettikleri tespit edildi.

15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ'cü hainlerin yaptığı bu toplantılarda, İstanbul'daki kontrol noktaları da belirlendi.

Hain darbe girişiminde İstanbul'da 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım'dan 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok'a, ev hanımları Türkan Türkmen Tekin ve Ayşe Aykaç'tan akademisyen İlhan Varank'a, foto muhabiri Mustafa Canbaz'dan reklamcı Erol Olçok'a kadar pek çok kişi şehitlik mertebesine erdi.

Vatandaşlarla vatansever kolluk kuvvetlerinin destansı mücadelesi sonucu darbeciler hain emellerine ulaşamadı.