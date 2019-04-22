FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Anadolu'daki darbeye hazırlık toplantıları

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in darbe talimatını sivil imamlarından alan örgüt mensubu askerler, kendi birliklerinde hazırlıklara başladı.

Bu kapsamda toplantı düzenleyen darbecilerden eski 54. Mekanize Tugay Komutanı tuğgeneral Hidayet Arı'nın ismi dikkat çekiyor.

Sözde atama listesinde Edirne sıkıyönetim komutanı olarak atanan Arı, ihanet girişiminden bir gün önce Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, firari albay Uzay Şahin ve binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu ile tugay komutanlığının resmi konutunda bir araya geldi.

Darbe toplantısının ardından Edirne'ye dönen Arı, 15 Temmuz akşamı için yapılan görev dağılımını eski 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Bekir Koçak'a aktardı ve saat 03.00'te harekete geçileceğini söyledi.

Ancak darbe girişimi saatinin öne alındığını eski İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu'dan öğrenen Arı, soluğu karargahta aldı ve darbe faaliyetlerine başladı.

Arı, mahkemedeki savunmasında, toplantıyı darbe girişimine hazırlık kapsamında yapmadığını, görüşmede firari sanık Uzay Şahin'den bir proje aldığını iddia etti.

Ancak Arı'yı Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki tespitler yalanlıyordu:

"Toplantı sonucu hiçbir şey almaksızın veya yine kendisinin beyan ettiği üzere, sadece bir proje teslimi için toplantı yapmasının askeri işleyişe ve devlet ciddiyetine uygun düşmediği, yanlarında bulunan diğer kişinin asker olup olmadığını dahi bilmediğini beyan ettiği, bu toplantının askeri kalkışmaya ilişkin olduğunda şüphe bulunmadığı değerlendirilmektedir."

İzinden döndü, darbe hazırlıklarına başladı

Sözde Denizli "sıkıyönetim komutanı" olarak atanan eski tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır da darbe girişimi hazırlıkları kapsamında aktif rol alan isimler arasında yer alıyor.

Olay tarihinde 11. Komando Tugay Komutanı olan Özbakır, ihanet girişiminin başarılı olması için yüzlerce komandoyu Ankara'ya göndermeye çalışan darbeci olarak biliniyor.

Yıllık izinden 12 Temmuz 2016'da dönen Özbakır, akşam saatlerinde karargahtaki kameriyede kendisi gibi darbeci askerlerle toplantı yaptı ve görüşme sırasında söz konusu isimler cep telefonlarını ayrı bir yerde tuttu.

Darbe girişiminin yapılacağı bilgisini, görüştüğü isimlerle paylaşan Özbakır, burada görev dağılımı yaptıktan sonra darbe toplantılarına çevre illerde devam etti.

Özbakır, bir gün sonra sivil plaka taktırdığı resmi aracıyla Aydın'daki Söke Komutan Yardımcılığını ziyaret etti, daha sonra İzmir'e geçti. Darbeye yönelik temaslarının ardından Denizli'ye dönen Özbakır, temayüllere aykırı bir şekilde 14 ve 15 Temmuz'da ivedi bir şekilde tatbikat yapılmasını istedi.

Toplantılarının ardından ihanet gecesi üstleneceği görev kapsamında komutasındaki birliğini hazırlayan Özbakır, darbe startı verilmesiyle cunta faaliyetlerine başladı.

Özbakır, ihanet girişiminin ilk saatlerinde Ankara'ya götürülmeleri için yüzlerce komandonun Çardak Hava Meydan Komutanlığına intikal emrini verdi. Kayseri'den havalanan askeri kargo uçağı, pistin kapatılması nedeniyle komandoları alamadan geri döndü.

Komandoları Ankara'ya gönderecekti

Darbe hazırlıklarının bir diğer adresi ise Isparta'da konuşlu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı idi.

Eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı tümgeneral Akkaya ile eski Kurmay Başkanı albay Devran Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 27 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, darbe hazırlıklarının detayları aktarıldı.

Buna göre Çetinkaya, darbe girişiminin bilgisini aldıktan sonra yıllık izinde olmasına rağmen kışlaya gelmeye devam etti.

Kapısını kilitlediği odasında saatlerce darbe planları çalışan Çetinkaya, daha sonra Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığındaki 40. Piyade Eğitim Alayının o dönemki komutanı eski albay Ahmet Yıldırım'a darbenin zamanını, ne şekilde gerçekleştirileceğini ve bu süreçteki rollerini anlattı.

Çetinkaya, bu görüşmeden sonra komando kursu gören Harbiyelilerin 32 kilometrelik eğitim yürüyüşünün güvenlik gerekçesiyle iptal edilmesini istedi.

Daha sonra Eğirdir'deki bir seyahat firmasının sahibinden asker sevkiyatı için kendisine bulabileceği kadar araç hazır etmesini talep etti.

Bütün hazırlıkları tamamlayan Çetinkaya, 15 Temmuz akşamı ise yüzlerce komandoyu darbe girişimine destek vermeleri için Ankara sevk etmeye çalıştı.

Tankları İzmir'e yürütecekti

Sözde Manisa ve İzmir sıkıyönetim komutanı olarak atanan eski tümgeneral Memduh Hakbilen de 15 Temmuz'dan günler önce darbe girişimine hazırlık yapan isimlerdendi.

Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı gibi önemli bir görevde olan Hakbilen, darbe girişiminden günler önce Ege Ordusu İstihkam Taburuna, yürürlükten kaldırılan Emniyet Asayiş Yardım Protokolü (EMASYA) kapsamında birliklerin hazırlanması talimatını verdi.

Hakbilen, ayrıca İzmir'in kritik kamu kurumlarının işgal edilmesi ve şehirde kontrolün sağlanması için Denizli'de konuşlu 11. Motorize Piyade Tugayı, Edremit'teki 19. Motorize Piyade Tugayı ve Bergama Alay Komutanlığındaki zırhlı araçların intikal için hazırlanmasını istedi.

Hakbilen, kendisiyle birlikte hareket eden darbecilerle son hazırlıkları gözden geçirdikten sonra ihanet saatini bekledi.

Darbe girişimi saatinin öne çekilmesiyle soluğu karargahta alan Hakbilen, günler öncesinden hazırlıklarına başladığı ihanet faaliyetlerine başladı.

Mahrem imamdan darbe hazırlığı itirafı

Malatya'da FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan ve itirafçı olan "mahrem imam" Y.D, örgüt mensubu askerlerin 15 Temmuz'dan önce darbe hazırlıkları yaptıklarını itiraf etti.

Darbe girişimi tarihi yaklaştıkça askerlerle daha az görüşmeye başladıklarını belirten Y.D, "2016 Mart ayından sonra örgütsel faaliyetlerimizde hissedilir şekilde azalma oldu. Sorumlu olduğumuz askerler eve gelmemeye başladı. Bu durumu benden sorumlu olan kişiye ilettim, 'Neden öğrenciler gelmiyor' dediğimde, 'İşleri yoğundur, bu sıralar böyle' cevabını verdi. Sorumlumuz olan Kemal, 'ByLock takip ediliyor, artık kullanmıyoruz' dedi ve ByLock'u telefonlarımızdan silerek, cihazları sıfırladı. Askerlerin eve gelmemesini, ByLock kullanımının durdurulmasını 15 Temmuz darbe girişimine hazırlık safhası olarak düşünüyorum." ifadeleriyle örgüt mensubu askerlerin 15 Temmuz'dan önce darbe girişimine yönelik hazırlık yaptıklarını ortaya koydu.