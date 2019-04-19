Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96971
ALTIN
237.802
DOLAR
5.7870
STERLİN
7.5228
EURO
6.5081
Ramazan Bayramı tatili 9 gün
Ramazan Bayramı tatili 9 gün
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Güvenli bölge fiilen oluşmuş durumdadır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Güvenli bölge...
Bu hafta 11 film vizyona girdi
Bu hafta 11 film vizyona...
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dördüncü etabı Balıkesir'de
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu...
Sakarya'nın otomotivde ihracat başarısı
Sakarya'nın otomotivde ihracat başarısı

FETÖ elebaşı 'O bizim anamız' dediği Özer'e eşarp göndermiş

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'den, "O bizim anamız" diye bahsettiği ortaya çıktı. Örgüt tarafından özel önem verilen Özer'e, terörist başı Gülen tarafından kitap ve eşarp da hediye edildiği belirlendi.

FETÖ elebaşı 'O bizim anamız' dediği Özer'e eşarp göndermiş

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'den, "O bizim anamız" diye bahsettiği ortaya çıktı. Örgüt tarafından özel önem verilen Özer'e, terörist başı Gülen tarafından kitap ve eşarp da hediye edildiği belirlendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
19 Nisan 2019 Cuma 12:06
FETÖ elebaşı 'O bizim anamız' dediği Özer'e eşarp göndermiş

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'e, "O bizim anamız" benzetmesinde bulunduğu tespit edildi.

Özer'in, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde "FETÖ yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara tarafından 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle sunulan mütalaada çeşitli tespitlere yer verildi.

Mütalaaya göre, örgütün hiyerarşik yapısında yönetici olarak bulunan Özer, diğer örgüt mensuplarının üzerinde görüldü.

Hakim ve savcıların yükselme, birinci sınıfa ayrılma işlemlerini yapan, yer değişikliklerine, meslekten ihraca yönelik kararlar veren HSYK İkinci Dairesinin Başkanı olması nedeniyle Nesibe Özer'e, örgüt tarafından özel önem verildi.

Özel hediye göndermiş

Özer'e, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından çeşitli hediyeler de gönderildi. Terörist başı Gülen, Nesibe Özer'e, kitap ve eşarp hediye etti. Bu hediye gönderimi, Özer'in kardeşi Necmi Özer'in tanık sıfatıyla alınan ifadesine de yansıdı.

Öte yandan bir dönem HSYK'de görev yapan Gürkan Günal'ın beyanıyla da FETÖ elebaşı Gülen'in, Nesibe Özer'den "anamız" diye bahsettiği ortaya çıktı.

Terörist başı Gülen'in, Nesibe Özer'e yönelik, "O bizim anamız" şeklindeki sözleri, diğer örgüt üyeleri arasında da konuşuldu.

Örgüt lehine hareket etti

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kara'nın hazırladığı mütalaada, Özer'in örgüt bağlantısına ilişkin önemli tespitler de yer aldı. Buna göre, Özer'in FETÖ ile bağlantısı hakimlik sürecinde başladı, örgüt irtibatı HSYK'deki görevi sırasında da sürdü.

Örgütsel stratejilerin belirlendiği toplantılara katılan Özer, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hareket etti.

Nesibe Özer ile FETÖ'nün sivil imamlarının GSM hatlarının incelenmesinde ise ortak baz hareketleri tespit edildi. Bu sürelerin bir günü aştığı zamanların da olduğu belirlendi.

HSYK'deki görevi sırasında Özer, FETÖ'nün kumpas soruşturmaları ve davalarında görev alan başta Zekeriya Öz ve Cihan Kansız olmak üzere örgüt mensubu hakim ve savcıları korumaya yönelik faaliyetler yürüttü, yapılan oylamalarda bu yönde oy verdi.

Muhalif kararlar verdi

FETÖ'nün hiyerarşik yapısında örgüt yöneticisi konumunda bulunan Özer, görev yaptığı İkinci Dairede, örgüt üyesi hakim ve savcılarla ilgili yapılan şikayetlerde korumacı tavır izledi.

Özer, önemli görevlerde bulunan örgüt mensubu hakim ve savcıların yerlerinin değiştirilmesine ilişkin kararlara da muhalif kaldı. Bu tavrı örgüt içinde takdirle karşılanan Özer, örgütün, devletin kurumlarının ele geçirilmesi stratejisi kapsamında FETÖ adına önemli bir görev üstlendi.

Örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı da olan Özer, FETÖ'nün deşifre olmasını engellemek, örgüt mensupları hakkında yapılan soruşturmaların sonuçsuz kalmasını sağlamak için de çaba gösterdi.

AB heyetine Türkiye'yi şikayet etmişti

Bu arada Özer'in, Avrupa Birliği (AB) heyetinin 2014'te HSYK'yi ziyaretinde "Can güvenliğim." yok sözleriyle Türkiye'yi şikayet ettiği basına yansımıştı.

Bu sözlerinin, toplantıda bulunan diğer HSYK üyelerince tepki görmesi üzerine çıkan tartışmada Özer, toplantıyı terk etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Terör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Ankara'daki darbeye hazırlık toplantıları
FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Ankara'daki darbeye hazırlık toplantıları
Hem parmak izini hem darbe toplantısını inkar etti
Hem parmak izini hem darbe toplantısını inkar etti
Esenler mangala 'evet' dedi
Esenler mangala 'evet' dedi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim