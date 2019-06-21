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Fatma Şahin ve Fatih Metin TÜMSİAD'ı Ziyaret Etti

Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Merkezi’ne ziyarette bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin çarpıcı açıklamalarda bulundu. TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Tarım ve Orman Bakanı Fatih Metin, 15 yıl aradan sonra Eylül ayında Tarım Şûrası yapılacağını, tüm vatandaşların görüş ve önerilerini beklediklerini söyledi. Fatma Şahin ise 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye seçimine değindi ve ‘’Bu seçim sadece bir belediye seçimi değil’’ dedi.

Fatma Şahin ve Fatih Metin TÜMSİAD'ı Ziyaret Etti

Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Merkezi’ne ziyarette bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin çarpıcı açıklamalarda bulundu. TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Tarım ve Orman Bakanı Fatih Metin, 15 yıl aradan sonra Eylül ayında Tarım Şûrası yapılacağını, tüm vatandaşların görüş ve önerilerini beklediklerini söyledi. Fatma Şahin ise 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye seçimine değindi ve ‘’Bu seçim sadece bir belediye seçimi değil’’ dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 18:33
Fatma Şahin ve Fatih Metin TÜMSİAD'ı Ziyaret Etti

TÜMSİAD İstanbul Şubesi Genel İstişare Toplantısı dün genel merkez binasında önemli konukları ağırladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in bulunduğu heyette, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç da yer aldı. Fatih Metin, TÜMSİAD’ın devlet ve millet sevgisinde gösterdiği edeb, samimiyet, kardeşlik ile birik ve beraberlik anlayışının takdire şayan olduğunu belirtti. Tarım politikalarının da masaya yatırıldığı toplantıda Metin, Türkiye’nin dünya ekonomisinin yüzde 60’ının gerçekleştiği bir coğrafyada bulunduğuna dikkat çekti. Metin, ‘’Böylesine jeopolitik öneme sahip ülkemiz devamlı hedef konumunda. Ancak birçok alanda atılımlarına devam ediyor. Tıpkı tarım alanında olduğu gibi. Tarımsal üretimde Avrupa’da 1’inci, dünyada 7’nci sıradayız. 15 yıl sonra Eylül ayında gerçekleştireceğimiz Tarım Şûrası ise tarım politikalarına büyük bir ivme katacaktır’’ dedi.

‘’YAKIN SİYASİ TARİHİMİZDEN ALACAĞIMIZ DERSLER VAR’’

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.  Her yerde kötü örneklerin anlatıldığını belirten Şahin, ‘’İyi örnekleri de konuşmalıyız, TÜMSİAD’ı da konuşmalıyız’’ dedi. Bugünlere kolay gelinmediğini vurgulayan Şahin, ‘’Yakın siyasi tarihimizden alacağımız birçok ders bulunuyor. Kurucuları arasında olmaktan gurur duyduğum hareket kurulmadan önce dünyada ekonomik kriz olmamasına rağmen Türkiye yüzde 10 küçüldü. Ülke içinde ekonomik ve sosyal kriz yaşadık. Liderimiz ile bu ülkeye nasıl hizmet edilir, ekonomik refah ülke çapında nasıl gerçekleştirilir oturup çalıştık. İsmimize bile belirlerken ekonomik kalkınmanın adaletsiz olamayacağını, büyümenin ancak hukuk devleti ile başarabileceğimizi bilerek koyduk’’ diye konuştu.  İstanbul’un çok önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’İstanbul seçimi sadece bir belediye seçimi değil. Bunu dışarıdan seçimleri izleyenleri gördüğünüzde anlıyorsunuz. ‘’

‘’EKONOMİ SADECE RAKAMLARDAN OLUŞMAZ’’

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, ekonomik anlamda önemli kararların alındığı bir dönemden geçildiğini hatırlattı: ‘’Açıklanan ekonomik paketler sonuçlarını göstermeye başladı. Ekonomi sadece rakamlardan oluşan bir bilim değil. İçinde toplumsal tepkiler, moral, istikrar gibi kavramlar da var. Dünya ölçeğinde tarımın en az sanayi üretimi kadar önemli olduğu son yıllarda daha çok dillendirilmeye başladı. Türkiye tarımda yapacağı hamlelerle çok daha güçlü hâle gelecektir.’’

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