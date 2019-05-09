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Eski Yargıtay üyesi Zengin'e FETÖ'den 12 yıl hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'i FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Eski Yargıtay üyesi Zengin'e FETÖ'den 12 yıl hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'i FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Editör
Editör
09 Mayıs 2019 Perşembe 00:19
Eski Yargıtay üyesi Zengin'e FETÖ'den 12 yıl hapis
Ankara

Eski Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi İbrahim Zengin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zengin ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Zengin, örgüt evlerinde kalmadığını, örgüt toplantılarına da katılmadığını iddia etti.

YSK üyeliğine Yargıtay Genel Kurulunca seçildiğini belirten Zengin, "Gizli yapılan oylama sonucu, Yargıtay üyelerinin çoğunluğunun oyunu alarak YSK üyeliğine getirildim. Örgüt talimatıyla YSK üyeliğine seçilmedim, aday olmadım. YSK üyeliğim süresince de hukuka aykırı, şaibeli, şüpheli bir işlemime, davranışıma rastlanmaz." dedi.

FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olmadığını öne süren Zengin, hakkındaki tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Meslek hayatı boyunca hukuka aykırı iş ve işlem yapmadığını savunan Zengin, FETÖ'ye yardım da etmediğini, suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi.

Zengin ve avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından okundu.

Karara göre, sanık İbrahim Zengin'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza, 13 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 12 yıla düşürüldü.

Mahkeme heyeti sanık İbrahim Zengin'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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