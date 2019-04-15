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Eski ÖSYM Başkanı Demir ikinci kez adliyede

Ankara merkezli 7 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 8 şüpheli, ikinci kez gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle adliyeye götürüldü.

Eski ÖSYM Başkanı Demir ikinci kez adliyede

Ankara merkezli 7 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 8 şüpheli, ikinci kez gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle adliyeye götürüldü.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 11:27
Eski ÖSYM Başkanı Demir ikinci kez adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ve aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulundğu 24 zanlıdan 8'i sabah saatlerinde adliyeye götürüldü. 

  • Eski Ösym Başkanı Ali Demir yeniden göz altında

Şüphelilerin, ikinci kez gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk edildikleri belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 9'unun etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı, 7'sinin de savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

34 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 Nisan'da Ankara, İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 24'ü Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir de Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil firmasında yakalanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında ÖSYM'de bilişim personeli, uzman ve tekniker olarak görev yapan 6 kişinin de yer aldığı belirtilmişti.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 9'unun örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, bir kısmının ankesörlü telefonlardan ardışık ve periyodik olarak değişik tarihlerde örgüt yöneticileri tarafından arandıkları tespit edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Eski ÖSYM
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