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Eski Manisa Tugay Komutanı'na FETÖ'den ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski Manisa Merkez Tugay Komutan vekili albay Murat Yılmaz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Manisa Tugay Komutanı'na FETÖ'den ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski Manisa Merkez Tugay Komutan vekili albay Murat Yılmaz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Mayıs 2019 Çarşamba 12:08
Eski Manisa Tugay Komutanı'na FETÖ'den ağırlaştırılmış müebbet

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına meslekten ihraç edilen tutuklu ve tutuksuz sanıklarla ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski Manisa merkez tugay komutan vekili albayMurat Yılmaz'ı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 

Tutuklu sanık eski Albay Nihat Eryılmaz, eski yarbaylar Engin Yücel ve Şükrü Özermiş de aynı suçtan ötürü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı ancak mahkemedeki halleri dolayısıyla cezaları müebbet hapse çevrildi. 

Mahkeme, örgüt üyeliği suçundan eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk'a 7 yıl 6 ay, eski üsteğmen İlhan Gözüyukarı'ya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. 

Eski astsubaylar Tarık Demirtaş ile Ferdi Yörüyen ve eski üsteğmen Yunus Bayat ise üzerilerine atılı bütün suçlardan beraat etti.

Ağırlaştırılmış hapis cezası alan Manisa merkez tugay komutan vekili albay Murat Yılmaz, salondan dışarı çıkarılırken, mahkeme heyetine "Mustafa Kemal'in askerine bu yapılıyor, her şey özüne döner, siz de özünüze kavuşacaksınız." diye seslendi. 

İddianameden 

Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, eski Manisa merkez tugay komutan vekili albay Murat Yılmaz, eski albay Nihat Eryılmaz, eski yarbaylar Engin Yücel ve Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmen İlhan Gözüyukarı, eski astsubaylar Tarık Demirtaş ile Ferdi Yörüyen ve eski üsteğmen Yunus Bayat hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Ayrıca örgütün bölge talebe mesulü olduğu iddia edilen Gözüyukarı ve FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla iletişime geçtiği öne sürülen Bayat hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti. 

Anahtar Kelimeler:
FETÖ
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