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Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu olarak tarihe geçti

Türk Polis Teşkilatının ilk kadın helikopter pilotu Komiser Yardımcısı Elif Gökçe Erol, huzur ve güvenliğin sağlanması için yürütülen faaliyetler kapsamında gece gündüz gökyüzünde görev yapıyor.

Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu olarak tarihe geçti

Türk Polis Teşkilatının ilk kadın helikopter pilotu Komiser Yardımcısı Elif Gökçe Erol, huzur ve güvenliğin sağlanması için yürütülen faaliyetler kapsamında gece gündüz gökyüzünde görev yapıyor.

Editör
Editör
27 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu olarak tarihe geçti
Ankara

Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu olarak tarihe geçti

Türk Polis Teşkilatının ilk kadın helikopter pilotu Komiser Yardımcısı Elif Gökçe Erol, huzur ve güvenliğin sağlanması için yürütülen çalışmalar kapsamında gece gündüz gökyüzünde görev yapıyor.

Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu 27 yaşındaki Erol, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Polis Akademisinden mezun oldu.

Küçüklüğünden beri pilot olma hayali kuran Komiser Yardımcısı Erol, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının 2017 yılında açtığı pilotaj sınavına katıldı.

Sınavda başarılı olan Erol, gerekli eğitimleri aldıktan sonra bu yıl itibarıyla Havacılık Dairesi Başkanlığında pilot olarak görev yapmaya başladı.

Böylece 1981 yılında kurulan Havacılık Dairesi Başkanlığında ilk kez bir kadın pilot, helikopter kokpitine oturdu.

Bir günlük mesaisi

Türk Polis Teşkilatının ilk kadın helikopter pilotu olarak tarihe geçen Erol'un bir günlük mesaisi, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Mesai için her sabah erkenden Gölbaşı'ndaki Havacılık Daire Başkanlığına gelen Erol, ilk olarak ilgili büro amiri tarafından hava durumu ve uçuş güvenliğinin anlatıldığı brifinge katılıyor.

Görevli personelin helikopteri hazırlamasını bekleyen Erol, kendisinin de içinde olduğu uçuş ekibiyle görev öncesi son toplantıyı yaparak gökyüzüne havalanıyor.

Erol, vatandaşların huzur ve güvenliği için yürütülen faaliyetler kapsamında gece gündüz gökyüzünde görev yapıyor.

Belli dönemlerde tazeleme eğitimlerine katılan Erol, zaman zaman simülatör cihazında uçuş bilgilerini pekiştiriyor.

"Gökyüzünde helikopter ya da uçak görünce heyecanlanırdım"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erol, küçüklüğünde gökyüzünde uçak veya helikopter gördüğünde heyecanlandığını ve severek yapacağına inandığı için pilotluğu seçtiğini ifade etti.

Daire Başkanı Uygar Elmastaşı ile yardımcılarının teşkilata kadın helikopter pilotu kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran Erol, amirlerinden her zaman destek gördüğünü kaydetti.

Pilot olmaya karar verdiğinde ailesinin tedirgin olduğunu anlatan Erol, tedirginlik halinin bir süre sonra yerini gurura bıraktığını ve kendisini desteklemeye başladıklarını söyledi.

"Umarım daha çok kadın pilot arkamdan gelir"

Erol, Emniyet Teşkilatının ilk kadın helikopter pilotu olmanın gururunu taşıdığını belirterek, "Bu durum, her uçuşta beni ayrı motive ediyor. Çok güzel bir duygu. Umarım daha çok kadın pilotumuz arkamdan gelir. Hepsine örnek olmaya çalışacağım, hepsini destekleyeceğim." dedi.

İki kadın helikopter pilotu adayının eğitim sürecinde olduklarını anlatan Erol, onlarla birlikte çalışmayı beklediğini dile getirdi.

Hedefinde Skorsky ve Atak kullanmak var

Erol, kadınların her alanda başarılı olabileceğine inandığını vurgulayarak, "Bundan sonraki hedefim, Skorsky ve Atak helikopter pilotu olmak. Yani kadın taarruz helikopteri pilotu olmak istiyorum. Emniyet Teşkilatımıza yakın zamanda Atak helikopterleri de gelecek. Onları bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışma ortamında diğer meslektaşlarıyla aile gibi olduklarını söyleyen Erol, erkek meslektaşlarının kendisine her zaman destek olduğunu aktardı.

Erol, tüm pilotların "Dünya Pilotlar Günü"nü kutlayarak emniyetli uçuşlar diledi.

AA ekibinin de kendisine eşlik ettiği uçuşta trafik denetimi görevini başarıyla yerine getiren Erol, helikopter kamerasından kural ihlali yaptığını tespit ettikleri sürücülere trafik birimlerince gerekli cezai işlemin uygulandığını bildirdi.

"Elif komiser Emniyet Teşkilatı için bir yenilik"

Erol'un aynı kokpiti paylaştığı Komiser Hüseyin Karagöz de Emniyet Teşkilatı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı için kadın pilotun bir yenilik olduğunu belirterek bunun kendileri için gurur verici olduğunu dile getirdi.

Operasyonel bir birim olan Havacılık Dairesi Başkanlığının kamu güvenliği açısından önemli bir görevi yerine getirdiğini anlatan Karagöz, "Bu görevlerde Elif komiser gibi bir yeniliğe sahip olmak bizler adına gerçekten onur verici. Teşkilatımız adına kendisini kutluyorum. Yeni görevinde başarılar diliyorum." diye konuştu. 

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