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Elazığ'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 3 köyde hafif hasar oluştuğu bildirildi.

Elazığ'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 3 köyde hafif hasar oluştuğu bildirildi.

Editör
Editör
04 Nisan 2019 Perşembe 23:16
Elazığ'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Ankara/Elazığ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.31'de, merkez üssü Sivrice olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,4 kilometre derinlikte meydana geldiği, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Bingöl'de de hissedildiği öğrenildi.

Elazığ Valisi: 3 köyde hafif hasar oluştu

Depremin merkez üssüne yakın Uslu, Doğanbağı ve Kavak köylerinde incelemelerde bulunan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ölen ya da yaralananın olmadığı depremde söz konusu köylerde bazı evlerin duvarlarında hafif çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayıp depremle ilgili bilgi aldığını aktaran Kaldırım, "Cumhurbaşkanımız bizi aradı ve herhangi bir olumsuzluğun olup olmadığını sordu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti." dedi.

Kaldırım, AFAD, UMKE, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin depremin merkez üssündeki köylerde çalışma yaptığını ifade ederek gerekli bütün tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi.

AFAD Başkanı: Depremin hissedildiği şehir ve köylerle irtibata geçtik

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'daki depreme ilişkin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da ilk belirlemelere göre 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen şehirler ve köylerle irtibata geçtik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Türk Kızılay Başkanı: Ekiplerimiz bölgeye intikal etmiştir

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimiz bölgeye intikal etmiştir." ifadesini kullandı. 

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