Düzce'de yolcu otobüsü traktörle çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Düzce

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Ankara istikameti Taşaltı mevkisinde İstanbul'dan Hatay'a giden 31 AAF 769 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyir halindeki, arızalandığı için Habil İpekçioğlu tarafından başka bir traktörle çekilen traktörün römorkuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs bankete vurdu, traktörün sürücüsü ise yol kenarına savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, İpekçioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan traktör sürücüsü M.A. ile otobüs şoförü A.E. ve 10 yolcu, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi kaldırıldı, bazı yolculara ayakta tedavi uygulandı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu arada hayatını kaybeden İpekçioğlu'nun yakınları, kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer yolcuların bagajlarını alarak yol kenarında bekledikleri görüldü.