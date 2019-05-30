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Dünyaca ünlü hafızlar Beştepe Millet Camisi'nde buluşacak

Kadir Gecesi'nde Beştepe Millet Camisi'nde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu ve dünyaca ünlü hafızların yer alacağı program düzenlenecek.

Dünyaca ünlü hafızlar Beştepe Millet Camisi'nde buluşacak

Kadir Gecesi'nde Beştepe Millet Camisi'nde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu ve dünyaca ünlü hafızların yer alacağı program düzenlenecek.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:04
Dünyaca ünlü hafızlar Beştepe Millet Camisi'nde buluşacak
Ankara

Beştepe Millet CamisiKadir Gecesi'nde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu ve dünyaca ünlü hafızların yer alacağı programa ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Beştepe Millet Camisi'nde, 31 Mayıs Cuma akşamı Kadir Gecesi özel programı düzenlenecek.

Türkiye'den Adem Kemaneci, Güney Afrika'dan Abdurrahman Sadien, İran'dan Ahmet Abu'l Kasimi ile Suriye'den Mu'tasım el-Asali ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu'nun yer alacağı programa, tüm vatandaşlar davet edildi.

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