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Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

19 Nisan'da 4 askerin şehit düştüğü Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir grup PKK/YPG'li terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

19 Nisan'da 4 askerin şehit düştüğü Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir grup PKK/YPG'li terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Nisan 2019 Çarşamba 11:59
Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir grup PKK/YPG'li terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün Seriberi Üs Bölgesi'ne bir grup PKK/YPG'li teröristin sızma girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen hava harekatında, 19 Nisan'da piyade erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı'nın şehit olduğu bölgede bir grup terörist etkisiz hale getirildi.

Son Güncelleme: 24.04.2019 12:12
Anahtar Kelimeler:
Harekat
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