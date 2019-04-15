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Donanma Komutanlığı davasında istenen cezalar belli oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, 6 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Donanma Komutanlığı davasında istenen cezalar belli oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, 6 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 15:30
Donanma Komutanlığı davasında istenen cezalar belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 90 sanığın yargılandığı davada, 25 Ekim 2018'de açıklanan kararda, bazı sanıklara ceza verilmesinin yanı sıra dosyalarının ayrılmasına hükmedilen firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ile 2'si tutuklu 12'si firari sivil "mahrem imam" olmak üzere 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı adına avukat Halit Çokan'ın da hazır bulunduğu duruşmayı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar da takip etti.

Bir tanığın dinlenmesinin ardından Mahkeme Başkanı Yusuf Sevimli, cumhuriyet savcısının mütalaasını açıklaması için duruşmaya ara verdi.

6 ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Aranın ardından söz alan Cumhuriyet Savcısı Bülent Elmas, Donanma Komutanlığı ve Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığındaki olaylara ilişkin 14 sanık hakkında hazırladığı 16 sayfalık mütalaasını okudu. 

Savcı Elmas, tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Elmas, 5 sanığın "terör örgütüne üye olmak", bir sanığın da firari darbeci amirallerin saklanmasına yardım etmek suçundan cezalandırılmasını talep etti. 

Savcı, 2 sanığın, hakkındaki tüm suçlamalardan beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın da aralarında bulunduğu tüm firari sanıklar ile bu dosyada yargılanan diğer 8 sanık olmak üzere 21 sanığın dosyasının, kovuşturma ve dijital inceleme işlemleri tamamlanamadığı için tefrik edilmesini istedi.

Duruşma, sanık ve avukatlarının mütalaaya ve tutukluluk durumlarına karşı taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

İddianameden

İddianamede, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, helikopterlere yakıt ikmali yapılması emrini verdiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına suikasta yardım etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıldan 36 yıl altışar ay, diğer sanıklar hakkında da 7 yıl 6 aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Anahtar Kelimeler:
FETÖ
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