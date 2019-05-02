Doğu Ekspresi ile iki yılda 270 bin 811 yolcu seyahat etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in Doğu Ekspresi'ne ilişkin soru önergesine yazılı yanıt verdi.

Turhan'ın verdiği bilgiye göre, Aralık 2017 ile Şubat 2019 tarihleri arasında Ankara-Kars parkurunda pulman, örtülü kuşet ve yataklıda toplam 265 bin 208 yolcu seyahat etti. Bu dönem arasında en fazla seyahat edilen ay Ağustos 2018 oldu. Bu ayda 21 bin 757 kişi Ankara'dan Doğu Ekspresi ile Kars'a gitti.

Kars-Ankara parkurundaki yolcu sayısı ise 270 bin 811 kişi oldu. Bu parkurda da en fazla yolcu Ağustos 2018'de taşındı. 23 bin 813 kişi, ağustosta Kars'dan Ankara'ya Doğu Ekspresi ile seyahat etti.

Doğu Ekspresi teşkilinde yer alan 4 adet pulman, 2 adet kuşetli ve 2 adet yataklı vagonun tamamının, bireysel yolculara tahsis edilerek 30 gün öncesinden satışa sunulduğunu belirten Turhan, diğer 2 adet yataklı vagonun ise acente, dernek, öğrenci grubu, fotoğrafçılık grupları, dağcılık kulüpleri, vakıf gibi gruplar için ayrıldığını bildirdi.

Turhan, pulman vagonda 60, kuşetli vagonda 40 yolcunun seyahat edebildiğine, kuşetli vagonlarda 10'ar kompartman bulunduğuna, her kompartmanda 4 kişinin yolculuk yapabildiğine işaret etti. Turhan, 1 adet yataklı vagonda ise 10 kompartman olduğunu, 1 kompartmanda 2 kişinin seyahat edebildiğini ifade etti.

"Saniyeler içinde satılıyor"

Bireysel yolculara toplam 360 kişilik bilet kontenjanının, tüm satış kanallarından satışa sunulduğunu, buna karşılık binlerce talep geldiğini vurgulayan Turhan, Doğu Ekspresi biletlerinin, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğünce Elektronik Yolcu Bilet İşlemleri Sistemi (EYBİS) üzerinden normal şartlar altında 30 gün önceden, 00.00-04.00 saatlerinde satışa açıldıktan sonra saniyeler içinde satıldığını kaydetti.

Turhan, EYBİS tarafından tamamen otomatik olarak üretilen bilet satış sisteminin, dışarıdan müdahaleye mahal vermeyecek şekilde satışa sunulduğunu, bilet satışı esnasında TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğünce veya herhangi bir kullanıcı tarafından müdahalenin söz konusu olmadığını bildirdi.

Numaralandırma ve satışa açma işleminin, EYBİS tarafından her yolcu treni için ayrı ayrı ve rastgele yapıldığına dikkati çeken Turhan, Doğu Ekspresi trenlerinin biletlerinin toplu halde satıldığı iddialarının doğru olmadığını belirtti.

"360 adedi bireysel yolcular için 40 adedi ise gruplar için"

Turhan, Doğu Ekspresine ilave edilen sadece 2 adet yataklı vagonun acente, dernek, öğrenci grubu, fotoğrafçılık grupları, dağcılık kulüpleri, vakıf gibi gruplar için kiralandığını, vagonların kira ücretinin 3 bin 860 TL olarak belirlendiğini anımsattı. Turhan, şu bilgileri verdi:

"Bu grup biletleri tur düzenleyen firmalar tarafından konaklama, gezi vb. ilave edilerek tur paketi ile satılmaktadır. Bu tur paketlerinin fiyatlarının TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğünce belirlenmesi veya müdahalede bulunulması söz konusu değildir. Öte yandan söz edilen bu gruplara tahsis edilmek üzere ilave edilen 2 adet yataklı vagona kapasitenin üzerinde bir talep olduğu görüldüğünden, 2018-2019 sezonunda bu vagonların gruplar arasında adil bir şekilde tahsisi amacıyla TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilgili duyuru yapılarak 4 Haziran - 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında ilgililerden talepler alınmış ve değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede talep sayıları ve imkanlar göz önünde bulundurulmuş ve bir sezonluk olmak üzere talep sayıları ile orantılı bir dağıtım yapılarak, adil bir tahsisat yapılmasına özen gösterilmiştir. Turizm acentelerinin tur organizasyonlarını (otel, gezi, uçak rezervasyonları vb.) düzenleyebilmesi için gruplara özel vagon kiralamasının birkaç ay önceden yapılması gerekmektedir. Böylece acenteler plan ve programlarını gerçekleştirmek için gerekli zamanı kazanmaktadırlar. Doğu Ekspresi'nin günlük 400 tren koltuk kapasitesinden 360 adedi bireysel yolcular için 40 adedi ise gruplar için ayrılmıştır. Bireysel bilet satış kanalı EYBİS, bir kişinin bir girişte en fazla 11 kişiye kadar bilet almasına müsaade etmektedir."