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Diyanet'ten Nijerya'da 750 aileye ramazan yardımı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, 2019 yılı ramazan yardım çalışmaları kapsamında Nijerya'da ihtiyaç sahibi 750 aileye kumanya dağıttı.

Diyanet'ten Nijerya'da 750 aileye ramazan yardımı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, 2019 yılı ramazan yardım çalışmaları kapsamında Nijerya'da ihtiyaç sahibi 750 aileye kumanya dağıttı.

Editör
Editör
07 Mayıs 2019 Salı 23:38
Diyanet'ten Nijerya'da 750 aileye ramazan yardımı
Abuja

TDV Abuja Din Hizmetleri Ataşeliğinin organizasyonunda hazırlanan kumanyalar, ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire Başkanı Ensari Yentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'nın başkenti Abuja ve Lagos'ta ihtiyaç sahibi 750 aileye ulaştırılmak üzere kumanya hazırladıklarını ve ailelere teslim ettiklerini belirtti.

Yentürk, her yıl ramazan ayında dünyanın dört bir yanında Diyanet'in yardımlarını dağıttıklarını işaret ederek "TDV ve DİB iş birliğiyle vatandaşlarımızın hayırlarını uzak yakın demeden dünyanın her tarafına ulaştırıyoruz." dedi.

Ramazan faaliyetlerinin bir anlamda dua devşirme ameliyesi olarak gördüğünü dile getiren Yentürk, "Bu mübarek ayda milletimizin verdiği yardımların mutluluğu ve heyecanına şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yentürk, ramazan ayının yardımlaşma, paylaşma, dayanışma, iyilik ve ibadet ayı olduğunu ifade etti.

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