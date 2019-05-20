Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Dışişleri Bakanlığına personel temini amacıyla düzenlenen sınavlarda örgüt üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 249 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığına personel temini amacıyla 2010, 2011, 2012 ve 2013'te düzenlenen Aday Meslek Memurluğu sınavlarında FETÖ mensuplarınca usulsüzlük yapıldığına yönelik sınavlar ve komisyon üyeleri için yürütülen 5 farklı soruşturma olduğu, bu sınavlara istinaden ataması yapılan 275 kişi olduğu bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu şahıslardan 249'u hakkında yabancı dil sınavlarına ilişkin olarak düzenlenen bilirkişi raporları, ankesörlü telefonlar ile örgüt üyeleri ile iletişimlerine ilişkin bilirkişi raporları, örgüt tepe yönetimi ile irtibatları, ByLock kullanıcısı olmaları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS KPDS gibi sınavlara ilişkin olarak düzenlenen olağan dışılık raporlarında isimlerinin bulunması gibi delillere istinaden terör örgütü üyeliği nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik suçlarının işlendiğine ilişkin yeterli şüphe yoğunluğu oluştuğu tespit edildi."

Ankara merkezli 42 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanla operasyonlar başlatıldığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 91 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.