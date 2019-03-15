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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Saldırıda İslam karşıtlığını körükleyen siyasilerin de sorumluluğu var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Saldırıda İslam karşıtlığını körükleyen siyasilerin de sorumluluğu var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum." dedi.

Emre Köse
Emre Köse
15 Mart 2019 Cuma 10:51
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Saldırıda İslam karşıtlığını körükleyen siyasilerin de sorumluluğu var
Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluYeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Çavuşoğlu, "Bu hain saldırıda sadece faillerin değil Batı'da çığ gibi büyüyen İslam karşıtlığını ve nefreti körükleyen siyasilerin ve medyanın da aynı derecede sorumluluğu vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluDışişleri Bakanı
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