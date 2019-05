Denizkurdu-2019 tatbikatı devam ediyor

Antalya

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın sevk ve idare ettiği, Deniz Kuvvetleri Karargahı'nda planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığınca yönetilen Denizkurdu-2019 tatbikatının Doğu Akdeniz bölümünde hava savunma harp eğitimleri gerçekleştirildi.

Tatbikatın bu kısmına Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı iki F-16 uçağı da katıldı. Fırkateynler taşıdıkları SM-1 füzeleriyle senaryo gereği uçaklara angajman gerçekleştirildi. Alçak seviye uçuş yapan uçaklar herhangi bir saldırıda bulunamadan ayrıldı.

Uçaklar, tatbikat sonunda gemileri selamlama uçuşu yaparak bölgeden ayrıldı.

Tatbikatta, TCG Gelibolu ve TCG Giresun Fırkateynleri aynı anda TCG Akar Akaryakıt gemisine 36 metre yaklaşarak Denizde Akaryakıt İkmali (RAS) gerçekleştirdi.

Gemiler TCG Akar gemisinden seyir halindeyken, akaryakıt alarak tatbikattaki yakıt ihtiyaçlarını karşıladı.

Transferin tamamlanmasının ardından firkateynlerden Akdeniz Marşı çalındı ve ardından gemiler farklı rotalara ayrıldı.

Akaryakıt ikmalinin ardından tatbikatta SAT komandolarının katılımıyla gemilere helikopterle serbest iniş eğitimi gerçekleştirildi. Senaryo gereği korsanların elinde bulunan gemileri SAT komandoları ele geçirdi.

Tatbikatın ikinci gün sonunda ise denizde denetim harekatı faaliyetleri yapıldı.

Tatbikatın Doğu Akdeniz bölümünde görev yapan Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz kuvvetlerinin tüm denizlerde çok yüksek harekat temposu ile faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Deniz kuvvetlerinin bu tatbikatı dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde dahi nadir görülebilecek düzeyde gemi, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterinin de katılım yüzdesiyle gerçekleştirmesinin dikkate değer olduğuna işaret eden Özyurt, "Tatbikata 16 fırkateynden 14’ü, 9 korvetten 8’i, 19 hücumbotun tamamı, 12 denizaltının 10’u katıldı. Tatbikata toplamda 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter katıldı, 25 bin 900 personel görev yaptı." dedi.

Tatbikata Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Özel Kuvvetler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da destek verdiğini anlatan Özyurt, tatbikatta su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi eğitimlerinin yanı sıra zorlayıcı senaryolara dayalı fiili silah atışları gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Tatbikatta aynı zamanda yerli ve milli silah sistemlerinin de etkin bir şekilde kullanıldığına işaret eden Tuğamiral Özyurt, "Milli imkanlarla geliştirilip inşa ettiğimiz gemilerin yanı sıra yüksek süratli su üstü hava hedefleri, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, gemiden karaya atış yapabilen çok namlulu roketatar sistemleri ve UMTAS güdümlü mermiler gibi milli imkanlarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz." diye konuştu.

Tatbikatın ilerleyen bölümlerinde kriz ile harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun safhasının başlayacağını ifade eden Özyurt, şunları söyledi:

"Tatbikatın ilerleyen bölümlerinde tarafımıza senaryo kapsamında deniz kontrolünün tesisi ve idamesi, sondaj platformunun engellenmesi ve korunması faaliyetlerini içerecek görevler tevdi edilmesini bekliyoruz. Tatbikat dahilinde 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Karadeniz ve Ege Denizi'ndeki diğer görev grupları gibi biz de Güney Görev Grup Komutanlığı olarak Doğu Akdeniz Sahillerinin tamamını kapsayacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de içerecek şekilde liman ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Gemilerimizin asil Türk milletine ziyarete açılacağı bu limanlarda aynı zamanda aziz şehitlerin bizlere emaneti olan yakınlarını ve gazilerimizi ağırlayacağız. Ayrıca denizcilerin hassas olduğu bir konuda mavi vatanımızı beraber paylaştığımız deniz canlıların ve yaşadıkları çevrenin korunmasıdır. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, her faaliyetinde deniz eko-sisteminin korunması yönünde her türlü tedbiri almaktadır. Tatbikattaki hiçbir faaliyetin deniz canlıları ve eko sistem üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığını gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mavi vatanda, Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlı olduğunu söylemek isterim."

Tatbikat 25 Mayıs'ta sona erecek.