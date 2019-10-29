Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda’nın 29 Ekim Mesajı

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Cumhuriyet Bayramı’nın 96. Yılı kutlamaları ile bir kez daha ifade etmek isterim ki, Kurtuluş Savaşımız kadın, erkek, genç, yaşlı fark etmeksizin tüm milletin ortak mücadelesi ile gerçekleşmiştir. Böylesine bir zaferle kazanılan Cumhuriyet’in coşkusu bugün de aynı duygularla yaşanmalı ve yaşatılmalıdır. Cumhuriyet’ten önce herkesle aynı zaman diliminde bambaşka hayatlar yaşanıyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve millet mücadelesi ile bugünkü kazanımlarımızı elde ettik. Kadınlar toplumdaki haklarını, özgür kimliklerini bu sayede kazandı. Bundan sonra da cumhuriyetin değerlerine sahip çıkarak kadınların toplumdaki yerini korumak, kollamak bizlerin görevidir.’’

Cumhuriyet gelecektir, çocuktur, kadındır.

‘’Ulu Önder Atatürk’ün önderliğinde, Cumhuriyet Devrimleri için emek veren, can veren binlerce insanımızın eşsiz mirasını yüreğimizde taşıyor, aklımız ve emeğimizle bu mirası gelecek nesillere sunmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz.” ifadelerine yer veren Ekrem Eray Arda sözlerine şöyle devam etti:

"Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.” dedi.