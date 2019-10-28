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DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı 20 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı 20 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 11:39
DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı 20 yabancı uyruklu gözaltına alındı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı 20 şüphelinin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi. 

Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde Ankara'daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 20 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Göç İdaresine teslim edilecekleri belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Deaş Terör
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