Darbeci danışman savunma yerine karalama yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini sivil imamlarla yöneten sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski albay Orhan Yıkılkan, iki gün süren savunmasında, dönemin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komutasındaki isimleri hedef aldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda 12 ve 15 Nisan'da görülen duruşmalarda Yıkılkan, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmak için hakim karşısına çıktı.

Saatler süren savunmasında, kendisi gibi darbecileri korumaya çalışan Yıkılkan, dönemin Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra dönemin komuta heyetini karalayan ifadeler kullandı.

Akar'ın görevde bulunduğu dönemde, bazı kuvvet komutanlarını izlettirdiğini, siyasi ve toplumsal gelişmelere ilişkin anket çalışmaları yaptırdığını iddia eden Yıkılkan, komuta heyetindeki bazı isimlerin ise rütbelerini menfaat temin etmek için kullandığını öne sürdü.

Darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığı gerçeğini çarpıtmaya çalışan Yıkılkan, 15 Temmuz akşamı güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan cunta faaliyetlerine açıklık getiremedi.

Danışmanlığını yaptığı Akar'ın derdest edilmesini organize eden ekipte yer alan Yıkılkan, Adil Öksüz'ün başkanlığında yapılan darbe toplantılarına katılmasına, günler öncesinde darbe girişimini eski yarbay Levent Türkkan'a bildirmesine ve Akıncı Üssü'nde keşif yapmasına ilişkin tespitler içinse "Gerçeği yansıtmıyor" demekle yetindi.

Darbeyi planlayan ekipte

Darbe hazırlıkları kapsamında Adil Öksüz başkanlığında 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent'teki villada düzenlenen toplantılarda yer alan isimler arasında Yıkılkan da vardı.

Bununla birlikte 11 Temmuz 2016'da Altınpark civarındaki örgüt evinde Ankara haritası üzerinde kontrol altına alınacak yerlerin belirlendiği bir diğer hazırlık toplantısı eski tuğgeneral Ali Kalyoncu, yarbaylar Savaş Kabaklı ve Ejder Yıldırım ile Yıkılkan katılımıyla gerçekleşti.

Darbe girişimine bir gün kala eski tuğgeneral Mehmet Dişli ve eski yaver Türkkan ile görüşen Yıkılkan, 15 Temmuz öğle saatlerinde ise eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı albay Muhsin Kutsi Barış ile bir araya geldi.

Yıkılkan, darbe girişimi saatinin öne çekilmesi nedeniyle Dişli'yi arayarak karargaha gelmesini istedi. Karargaha gelen Dişli, Yıkılkan'ın odasına geçti.

Bu saatten sonra Genelkurmay Başkanlığındaki darbe faaliyeti, Dişli'nin yanı sıra eski tuğgeneral Mehmet Partigöç, Yıkılkan ve Akar'ın Özel Kalem Müdürü eski kurmay albay Ramazan Gözel tarafından organize edildi.

Akar'ın odasına girip darbe yaptıklarını söyleyen Dişli, Akar'dan sert tepki görünce makam odasının kapısında bekleyen Yıkılkan ve beraberindeki darbecilere Akar'ı derdest etmeleri emrini verdi. Darbecilerce alıkonulan Akar, darbenin yönetildiği Akıncı Üssü'ne götürüldü.

Darbe toplantısının delili odasında çıktı

Sabah saatlerine kadar darbe faaliyetlerinde bulunan Yıkılkan, ihanet girişiminin püskürtülmesinden sonra gözaltına alındı.

İfadesinde tatbikat olduğunu düşünerek hareket ettiğini öne süren Yıkılkan'ı, tanık ve sanık beyanlarının yanı sıra karargahtaki odasında ele geçirilen belgeler de yalanlıyordu.

Yıkılkan'ın odasında yapılan aramada, bulunan "empatikoçluk" antetli kağıdın, darbe toplantılarının yapıldığı Konutkent'teki villanın kiralandığı Empati Danışmanlık adlı firmaya ait ajandadan koparıldığı tespit edildi.

Belgenin ön yüzünde, "Celalettin Lekesiz Kara Kuvvetleri Karargahından 2 araç + 2 zırhlı Araç Kobra, Engin Dinç Kobra + Akrep ZMA TİB + TURKSAT ZMA Turgut Aslan, Turhan Aksoy, Melih Gökçek, Bekir Bozdağ" ifadeleri, arka yüzünde ise "Silah -Mühimmat -Kompozit başlık -Çiğiltepe ve Çankaya Emniyeti -Hv. Kuv. Gösteri uçuşu -Tnk mühimmatı" yazılıydı.

Buna göre dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy 15 Temmuz gecesi alıkonulacaktı. Söz konusu isimlerden Turgut Aslan, darbecilerce başından vurularak ağır yaralanmış, koruması ise şehit edilmişti.

Akıncı Üssü'nde keşif

Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemlerine ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 26 Eylül 2018'deki duruşmasında müşteki olarak beyanı alınan Albay Nihat Altuntop, darbe girişiminden önce Yıkılkan'ın Akıncı Üssü'nde keşif yaptığını söyledi.

Altuntop, şunları anlattı:

"Darbe girişiminden bir buçuk ay kadar önce, üssün harekat komutanı darbeci albay Ahmet Özçetin, mesai bittikten sonra, kendisine misafir adı altında gelen Genelkurmay Başkanı'nın başdanışmanı Orhan Yıkılkan'ı kuleye getirdi. Filo yerlerini, misafirhaneleri, sığınakları, nizamiyeleri gösterip buralar hakkında bilgiler verdi. Kulelerin yerlerini gösterdi. Bunu o zaman arkadaş ziyareti olarak düşünmüştük ama sonradan anladık ki bu aslında darbe girişimi için keşif faaliyetiymiş. Daha sonradan bu bilgilerin darbe öncesi koordinasyon amacıyla toplandığını anladım."

Darbeci yaver Türkkan, ilk ifadesinde 16 Temmuz saat 03.00'te darbe yapılacağı bilgisini, 14 Temmuz 2016 Perşembe günü Yıkılkan'dan öğrendiğini aktararak, "Bana darbenin yapılacağı gün görevimin Hulusi Akar Paşa’yı etkisiz hale getirip işi kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Yine söylediğine göre, Akar Paşa'yı etkisiz hale getirdikten sonra Özel Kuvvetler gelip alacaktı. Bana verdiği görevi sorgulamadan kabul ettim." dedi.

Darbe bildirisi talimatı

TRT'yi işgal ederek sözde darbe bildirisini okutan eski yarbay Ümit Gençer de ilk ifadesinde, Yıkılkan'ın talimatıyla bildiriyi spikere okuttuğunu belirterek, "Genelkurmay Başkanı'nın başdanışmanı Orhan Yıkılkan beni telefonla arayıp sıkıyönetim bildirisini benim okumamamı, bir spikere okutmamızı emretti. Ayrıca okunacak bildirinin WhatsApp'tan cep telefonuma gönderileceğini de söylemişti. Bu yeni durum üzerine giydiğim harici kıyafeti yeniden kamuflajla değiştirdim. Telefonuma kayıtlı olmayan bir numaradan WhatsApp üzerinden mesaj geldi." itirafında bulundu.

Telefonunda yapılan incelemede Yıkılkan'ın 13 Temmuz'da Google'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı oteli aradığı belirlendi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Genelkurmay çatı davası sanığı sözde yurtta sulh konseyi üyesi Yıkılkan hakkında, 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.