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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İşgal ve savaş politikaları gayrimeşrudur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve İsrail'in Gazze'yi bombalaması, çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. İşgal ve savaş politikaları gayrimeşrudur." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İşgal ve savaş politikaları gayrimeşrudur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve İsrail'in Gazze'yi bombalaması, çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. İşgal ve savaş politikaları gayrimeşrudur." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Mart 2019 Pazartesi 23:19
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İşgal ve savaş politikaları gayrimeşrudur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail'in Gazze'yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayrimeşrudur ve gayriinsanidir." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail'in Gazze’yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayrimeşrudur ve gayriinsanidir."

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İbrahim Kalın
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